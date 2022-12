Miss Croatie, l’influenceuse qui a agité le Qatar en crush sur Mbappé

Qui est Ivana Knöll surnommée Miss Croatie ? La croate fait partie des admiratrices de Mbappé et a fait sensation pendant toute la Coupe du Monde même si elle n’a pas pu tenir sa promesse controversée de faire tomber le haut en cas de victoire de l’équipe de Croatie emmenée par Luka Modric.

Pendant le mondial Ivana Knoll s’est fait remarquer dans les tribunes des matchs de la Croatie avec ses tenues qui ne sont pas passées inaperçues notamment en raison des consignes à respecter au Qatar avec des règles strictes en matière vestimentaire mais finalement aucun incident n’a perturbé la jeune femme. Miss Croatie a d’ailleurs fait exploser son nombre de fans sur les réseaux, elle compte désormais 3,5 millions d’abonnés rien que sur son compte Instagram et a même failli retirer son maillot aux couleurs de son pays en cas de victoire des Croates qui ont échoué dans cette conquête du titre en demi-finale du tournoi.

“J’étais en colère car je ne suis pas musulmane, et si nous, en Europe, nous respectons le hijab et le niqab, je pense qu’ils doivent aussi respecter notre mode de vie, notre religion” s’était-elle exprimée sur son arrivée au Qatar concernant les restrictions à respect dans le pays. “Les habitants m’ont confirmé que je pouvais porter ce que je voulais. Tout le monde me connaît ici et j’ai vu que j’étais acceptée. Je n’ai jamais eu peur d’être arrêtée pour ce que je suis et je ne pense pas que je puisse blesser quelqu’un en portant un bikini.” avait ensuite ajouté l’influenceuse à TMZ Sports.

L’ancienne candidate au concours Miss Croatie a également fait parler d’elle à la fin du Mondial après sa déclaration au sujet de l’attribution du trophée de meilleur joueur du tournoi. La FIFA a nommé Lionel Messi mais Ivana Knöll s’est agacé de cette décision en prenant la défense de Kylian Mbappé qu’elle aurait préféré voir couronné suite à son triplé en finale en terminant meilleur buteur de la compétition. “La FIFA, vous avez donné le trophée de meilleur joueur à la mauvaise personne ! Peut-être que l’Argentine a gagné mais Kylian Mbappé est le meilleur joueur !” s’est-elle agacée sur Instagram, une réaction qui a fait le buzz sur les réseaux au lendemain de la finale.