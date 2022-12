Kaaris craque à l’écoute du tube de Vegedream pour les Bleus

Tout le monde devient dingue avec le nouveau titre de Vegedream pour l’équipe de France même Kaaris qui s’affiche en train de devenir fou à l’écoute de l’hymne de Bleus attendu par tous les supporters depuis la fin de la Coupe du Monde.

Les joueurs de l’équipe de France n’ont pas a réussi à conserver le titre de champion du monde lors du Mondial Qatar après une défaite en finale contre l’Argentine lors de la séance des tirs au but. Cet échec a contrarié les plans de Vegedream, comme en 2018 suite à la victoire en finale de la Coupe du Monde en Russie face à la Croatie, le chanteur avait espéré sortir un nouveau moreau pour célébrer cet événement mais il n’a pas pu dévoiler une deuxième version du tube “Ramenez la coupe à la maison”. Le rappeur français avait commencé à enregistrer en studio pendant le tournoi ce single et a posté sur les réseaux un court extrait.

Suite à la publication de cet extrait, Vegedream a fait face à un énorme engouement de la part des internautes pour tout de même sortir ce titre malgré la défaite des Bleus. “Je vois que ça prend de l’ampleur. Un son ça ne sort pas comme ça. J’ai réfléchi, j’ai beaucoup réfléchi. Ça a pris énormément d’ampleur en vérité. J’ai essayé de boucler le morceau. J’ai un peu de l’amertume comme on a perdu mais on va faire la fête ensemble. Dans quelques jours on va donner la date de sortie. On va sortir le morceau. C’est important que vous soyez là à donner de la force aux artistes” a rapidement réagi l’artiste pour répondre aux demandes du public.

Ce mercredi, Vegedream a enfin présenté sur toutes les plateformes de streaming, son nouveau single dédié aux joueurs de l’équipe de France intitulé “Merci les Bleus”. Le morceau a déjà suscité des nombreuses réactions sur les réseaux dont celle de Kaaris. Le rappeur Sevranais a apporté sa force à son compère, “Upamecano en créole ça veut dire tu es pas mécanicien“ a-t-il déclaré en se filmant à l’écoute de ce tube qui devrait connaitre un énorme succès populaire.