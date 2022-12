Booba se moque du boycott de Benzema chez les Bleus et incrimine Dosseh

Même si Booba n’est plus aussi proche de Benzema qu’auparavant et n’hésite pas à lui adresser quelques tacles, l’une des récentes rumeurs concernant l’attaquant Madrilène sur ses problèmes en équipe de France a bien amusé le DUC au sujet de la raison de ses problèmes avec l’encadrement des Bleus.

Benzema boycotté en Bleus, c’est à cause de Dosseh s’amuse Booba !

En effet suite à la fin de la coupe du monde, Benzema a annoncé dans la foulée sa retraite internationale, “J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin.” a-t-il déclaré au regret des fans avant que des nombreuses informations ne cessent de circuler concernant son départ du Qatar avant la début du tournoi qui ne serait pas uniquement lié à sa blessure. Après cette déclaration, le journaliste Romain Molina a fait plusieurs révélations notamment que le fait que la Fédération Française de Football lui ait le reproche de partager trop de rap sur les réseaux. “Cela peut influencer de mauvaises manières ses coéquipiers. C’est vrai ce que je dis, regardez le niveau… Oh là là, le rap va mal influencer les jeunes de l’équipe de France” aurait déploré Florence Hardouin, la directrice de la fédération.

Une surprenante information qui a fait débat et n’a pas manqué de faire réagir, Booba a pris la parole pour s’amuser de cette rumeur en affirmant avec ironie que c’est pas sa faute mais celle de son compère Dosseh, “C’est la faute à Dosseh. Il a mis le maillot de l’Equipe de France exprès ce jour là. C’est une technique de sorcellerie Camerounaise très connue ! Moi j’ai rien à voir MDR” a commenté le DUC dans une story en réaction une publication avec le texte, “Selon Molina, le rapprochement de Karim Benzema avec les rappeurs français lui aurait couté sa place en équipe de France”.