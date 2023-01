Orelsan se confie sur sa fin, “à un moment il va falloir s’en aller”

La fin de carrière d’Orelsan se précise-t-elle ? Le rappeur Caennais s’est justifié sur une phrase laissant présager cette possibilité évoquée dans l’intro et l’outro de Civilisation.

Orelsan craint que sa musique ne soit plus aussi populaire !

“Bientôt vous allez tous m’oublier“ lâche Orelsan en conclusion de son dernier opus Civilisation, de quoi faire planer le doute sur la suite de sa carrière dans la musique et de semer le trouble auprès de ses fans inquiets de ne pas revoir leur idole. Avec la parution de la réédition de son album, le rappeur a rassuré tous les auditeurs et s’est expliqué sur cette phrase dans un entretien pour Spotify. “C’était un truc que j’avais écrit quand je faisais “Civilisation”, vers le début”, confie-t-il. “Je me disais vraiment que quand tu fais de la musique, tu as des gens qui te suivent, tu es cool, et à un moment ils vont suivre quelqu’un d’autre, et tu disparais. C’est normal, c’est la vie” précise Orelsan.

“Peut-être que c’était le “bientôt” qui était un peu pessimiste. Ça dépend ce qu’on entend par “bientôt”. Je veux dire que c’est sûr qu’à un moment les gens ne vont plus écouter ma musique, mais c’est normal, il n’y a pas de problème”, poursuit le membre des Casseurs Flowters. Orelsan raconte ensuite craindre de subir un déclin soudain. “C’était aussi une volonté de partir au moment où t’es encore cool, par respect pour le public” ajoute le rappeur puis d’expliquer, “De toute façon, à un moment, vous n’allez plus aimé ce que je fais, donc autant essayer se quitter au moment où c’est le plus classe”. “Je pense que quand tu es un artiste, tu as toujours le fantasme de partir au sommet et de ne pas te retourner. Il y a un côté cool là-dedans, donc j’ai mis ça dans le texte en me disant qu’à un moment il va falloir s’en aller avec classe” décrit-il.

“En fait, ça m’étonnerait que j’arrête. Par contre, ce qui est possible, c’est que je ne ressorte pas d’album comme ça. J’envisagerai complètement d’arrêter le perso d’Orelsan, parce que c’est hyper-lourd. Ça te prend ta vie privée, tu mets des attentes hyper-hautes, je suis obligé de me remettre en question à chaque album. Parce que ça prend énormément de temps tout simplement” a déclaré Orelsan en conclusion de son explication.