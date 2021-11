Orelsan – Civilisation [Album]

Découvrez en écoute le nouvel album de Orelsan intitulé Civilisation disponible à partir de ce vendredi à minuit sur toutes les plateformes streaming, Apple Music, Deezer et Spotify ainsi que dans les bacs dans sa version physique.

Après son album « La fête est finie » écoulé à plus d’un million d’exemplaires dans le monde et le lancement de la série-documentaire évènementielle « Montre jamais ça à personne » sur Prime Video qui revient sur sa carrière (3 albums solo, 2 albums avec Casseurs Flowters, un film (« Comment c’est loin ») et une série (« Bloqués »), OrelSan dévoile son nouvel album « Civilisation ».

15 titres inédits dont trois featurings : l’iconique duo américain The Neptunes (Pharrell Williams & Chad Hugo) et ses acolytes de toujours, Gringe, son binôme de Casseurs Flowters et Skread, producteur et réalisateur de tous ses albums.

Avec près de 2 millions d’albums vendus en cumulé et 6 Victoires de la Musique, OrelSan occupe une place à part dans le paysage français. La voix d’une génération.

OrelSan « Civilisation », Edition album CD standard limitée et numérotée. Graphisme du CD proposé à la vente en aléatoire et selon les stocks.