Gazo validé fort par Orelsan, c’est prouvé

Orelsan aime Gazo et le démontre avec ce geste. L'auteur de Drill FR a réagi !

Orelsan fan de Gazo qui a évidemment réagi à cette nouvelle.

Avec près de 6 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, Gazo est devenu l’un des chanteurs favoris d’Orelsan cette année et ce dernier l’affiche.

Alors que les auditeurs attendent toujours de découvrir un featuring entre les deux rappeurs français, Orelsan vient de présenter le top 5 des artistes qu’il a le plus écouté l’année passée avec une belle pour Gazo. Le classement du rappeur Caennais est très diversifié avec des différents styles de musique représentant ses goûts très éclectiques et une place d’honneur pour l’auteur de Drill FR, à la quatrième place aux côtés de Rosalia, Daft Punk, Kendrick Lamar ou encore Burial.

Quand Orelsan disait qu’il aime beaucoup ce que Gazo propose, c’est pour de vrai. Ce dernier a apprécié le geste et a relayé le classement de son compère sur Twitter avec comme légende plusieurs émojis poignée de main pour le remercier. Il y a quelques mois, Ibrahima Diakité de son vrai nom avait d’ailleurs fait l’éloge de son compère en déclarant après leur rencontre. “Il est incroyable, je l’écoute beaucoup. Il est comme je l’imaginais, très cool, très humain et quand il monte sur scène, c’est une autre personne avec une énergie de fou. C’est le ying et le yang.” avait-il confié au mois d’aout.

“Je l’ai vu récemment en concert, cela m’a trop motivé. De profil, il a même des pectoraux ! Je lui ai demandé le numéro de son coach. Il m’a donné une force de ouf” avait conclu Gazoau sujet du membre des Casseurs Flowters qui vient aussi d’expliquer sa phrase “Bientôt vous allez tous m’oublier” laissant propager la rumeur d’une possible fin de carrière au moment de la sortie de l’album Civilisation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OrelSan (@orelsan)