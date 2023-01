Jawad le logeur règle des comptes et s’énerve en direct avec Mounir Moons

Jawad le logeur s’énerve et s’explique avec Mounir Moons dans une séquence entre les deux protagonistes à l’occasion d’un live sur TikTok. Le premier cité s’est confié au Snapchatteur sur les attentats de 2015 en livrant sa version de l’histoire.

Une situation vraiment improbable

Populaire sur les réseaux avec ses vidéos humoristiques mais aussi pour ses nombreuses embrouilles comme avec GMK et Kamel Tatouage ou encore avec des rappeurs français, Mounir Moons s’est récemment attaqué à Maes avec des propos virulents contre le rappeur du 93. “T’es qu’un suceur et t’es venu me tailler une p*pe. T’as pas de dignité, t’as pas de charisme. T’as pas de presta. T’as des lèvres on dirait un Simpson. Enlève ma photo de ta story espèce de ***. T’es un grand lâche” avait-il balancé contre l’artiste Sevranais qui n’a pas répondu aux provocations. Après cet épisode, le Snapchatteur vient encore de faire parler de lui mais pour une toute autre raison. C’est en effet à l’occasion d’un live pour le moins surprenant avec Jawad le logeur en train de raconter ce qui s’est réellement passé avec les terroristes il y a un peu plus 7 ans.

Connu comme le logeur de Daech, Jawad s’est exprimé sur son accusation de complicité avec les terroristes des attaques en France du 13 novembre 2015. Le jeune homme a donné sa version des faits sur ce qu’il s’est passé en assurant qu’un de ses amis lui a présenté à l’époque une femme dont le frère s’est embrouillé avec sa compagne. Cette dernière aurait donc demandé à Jawad de l’aider pour le loger quelques jours, finalement son ami n’est pas venu au rendez-vous fixé dans l’appartement et il s’est retrouvé seul pour accueillir cette personne.

Jawad décrit avoir laissé sa copine à l’époque des faits pour aller au logement mais il n’est jamais revenu en affirmant s’y être rendu de manière totalement innocente afin d’avoir une simple confirmation de l’identité des protagonistes pour contrôler qu’il s’agit bien des gens qu’il devait héberger. C’est avec cette déclaration qu’il a justifié à Mounir Moons son comportement devant les médias en se justifiant d’être tombé dans un piège et qu’un test de poudre s’est retrouvé positif car il a serré la main du terroriste.