Booba adresse un message à Léna Situations qui soutient sa guerre

Rapprochement inattendue entre Booba et Léna Situations dans la guerre contre les agissements des influenceurs et de Magali Berdah devenue l’ennemi N°1 du DUC qui ne lâche rien dans sa lutte. La jeune influenceuse a tenu à saluer la démarche de B2O et le rappeur du 92i lui a ensuite adressé un beau message de respect.

Dans un entretien avec Brut, Léna Situations s’est exprimé sur la bataille que mène férocement Booba ces derniers mois contre les actes frauduleux des influenceurs en dénonçant les arnaques mises en place à l’encontre des internautes. « Booba ce qu’il est en train de faire, c’était tellement nécessaire« , décrit la jeune entrepreneuse de 25 ans suivie par près de 4 millions d’internautes sur Instagram et qui s’est placée en 2021 dans la liste des personnalités de moins de 30 ans à suivre absolument du célèbre magazine Forbes.

C’est validé entre Booba et Léna Situations !

« C’était tellement nécessaire de bien marquer une différence entre les gens qui ont travaillé pour avoir leur communauté, pour lesquels c’est le travail de plusieurs années, ceux qui vont sortir juste d’un télé-crochet », poursuit Léna Situations avant de préciser, « attention, je ne dis pas que ce n’est pas du travail et qui d’un coup vont avoir une masse d’audience qui va arriver ».

« Je trouve ça génial, voire même ouf, que cette conversation arrive grâce à Booba franchement » s’exclame-t-elle ensuite. Léna Situations conclut avec le sourire en félicitant Booba. « La Piraterie, quoi. Donc bravo à lui d’avoir mis la lumière sur ça et je pense que l’État va commencer aussi à prendre ça très au sérieux, parce qu’il y a des jeunes qui se font arnaquer, qui se font influencer pour acheter des produits qui sont dangereux ».

Booba a apprécié les propos à son sujet de l’influenceuse et partagé la vidéo à sa communauté de plus de 5 millions de fans sur son compte Twitter tout en adressant un message à cette dernière : « Léna Situations en voilà une bourrée de talent honnête et allergique au vide. Merci à toi » tout en ajoutant un drapeau de priate.