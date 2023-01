« Cette vieille peau », Hatik justifie sur son attaque contre Brigitte Bardot

Hatik n’aime pas Brigitte Bardot et ne s’en cache pas. Après s’en être pris à l’ancienne actrice, le rappeur s’est justifié sur ses propos dans une récente story en réponse à un internaute qui a critiqué sa prise de position.

Hatik explique ses propos sur Brigitte Bardot !

En attendant son prochain album, l’interprète d’Apash dans la série Validé s’active sur ses réseaux ses derniers jours pour rester proche de sa communauté. En dehors de son actualité musicale, il n’a pas hésité à exprimer un coup de gueule contre Brigitte Bardot dont une série biopic sera prochainement diffusée sur France 2 sous le format de 6 épisodes de 52 minutes relatant les premières années de sa vie et le début de sa notoriété.

L’annonce de ce programme télévisé n’a pas fait l’unanimité auprès de tout le monde et particulièrement Claudy Siar. « La sénilité fait des ravages même dans un corps qui, au siècle dernier, fut admiré et sa propriétaire adulée / Mais ça, c’était avant ! Bien avant sa pensée putride… Comme nous avons reçu une bonne éducation, nous respectons nos vieux ! Brigitte ! Taisez-vous » a tweeté l’ancien délégué ministériel en rappelant les mots de l’ex mannequin en 2011 dans une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy avec la déclaration controversée, « la France une fosse à purin où toute la merde des autres cultures est venue polluer la nôtre ».

Un message relayé par Hatik sur Twitter qui a ajouté la légende, « Ça fait longtemps qu’elle mérite plus une once de respect cette vieille peau ». Le rappeur a ensuite été interpellé par un internaute sur Instagram, « Achève le quart du huitième de la moitié de ce qu’a fait Brigitte Bardot dans sa vie et ensuite ouvre la espèce de baltrin*ue sans coui**es ». L’auteur de Chaise Pliante a répondu pour s’expliquer sur sa réaction.

« PTDR donc parce qu’elle a été respectable sur un sujet on doit la la respecter sur tout ? Je combats le racisme et si vous me combattez moi c’est que vous êtes racistes, fin« s’est-il justifié en l’affichant dans une story.