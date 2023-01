Jul débarque en claquettes-chaussettes pour donner le coup d'envoi d'OM vs Lorient

En marge de son nouveau partenariat avec l’OM, Jul a eu l’honneur de donner le coup d’envoi du match de l’Olympique de Marseille face à Lorient ce samedi au Orange Vélodrome et fidèle à sa réputation. Le rappeur Marseillais a fait une apparition tout en décontraction sur la pelouse.

Comme à la maison pour Jul, en claquette chaussette !

Pour fêter ses 33 ans ce 14 janvier 2023, Jul a été applaudi par les Marseillais au Vélodrome avant le début de la rencontre. L’OVNI du rap français a été invité par le club phocéen afin de réaliser le coup d’envoi fictif du match contre Lorient pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1. L’interprète de Tchikita s’est fait remarquer en apparaissant en toute décontraction sur la pelouse avec son smartphone à la main, vêtu en claquettes chaussettes ainsi que d’un maillot de l’OM floqué du N°13 et de son nom de scène « Jul », le tout sous les applaudissements du public. Après avoir tapé dans le ballon, le J a fait son célèbre signe des mains pour former les lettres de son nom avant de quitter le terrain pour assister au match depuis les tribunes.

A cette occasion, Jul a aussi présenté le nouveau sponsor du maillot du club Marseillais avec le logo D&P de son label D’Or Et de Platine affiché sur la manche suite à la signature d’un partenariat avec son club de coeur. Cette collaboration vient d’être annoncée ce vendredi et va durer jusqu’à la fin de cette saison. Le rappeur a ainsi pu exauser un rêve en passant de stadier de l’OM à partenaire officiel de l’équipe. « J’ai été en formation dans ce club. J’ai ramassé les ballons et j’ai fait la sécurité. J’ai fait mon concert au Vélodrome et là je suis sur le maillot… C’est magique » a-t-il confié

Le partenariat de Jul avec l’OM aurait coûté près de 600 000 euros au label D’Or et de Platine. « C’est un rêve de gosse, j’ai des étoiles plein les yeux. » s’est exprimé l’artiste Marseillais au micro de Prime Video après le début du match.