Jul comparé à Michael Jordan dans un débat enflammé

L’annonce du partenariat entre Jul et l’Olympique de Marseille a lancé une comparaison pour le moins surprenante entre les supporters de l’OM et du PSG concernant les partenaires des maillots des deux équipes avec un débat sur le rappeur français et Michael Jordan qui a agité le réseau social Twitter.

Les Parisiens balancent des photos compromettantes du rappeur !

En effet, les fans de l’OM ont mis en évidence la différence de gestion du marketing des deux clubs en faisant le parallèle entre Michael Jordan et Jul dont dans les deux mondes sont totalement à l’opposé. L’un est une légende du basket connu dans le monde entier et l’autre le plus grand vendeur du rap français populaire en France, notamment dans sa ville d’origine à Marseille. Cet amour pour sa ville a inspiré le « J » pour s’offrir un partenariat inédit avec l’OM en déboursant une somme conséquente. Lon label D&P (D’or Et de Platine) est devenu le sponsor maillot sur le manche de l’équipe phocéenne alors que l’ancien N°23 des Chicago Bulls est à la tête d’un immense empire avec sa propre marque de vêtements « Jordan » en collaboration avec Nike partenaire du PSG.

Michael Jordan sponsorise en effet les maillots de plusieurs clubs avec sa marque Jordan Brand comme le PSG et l’annonce du sponsor de Jul sur le maillot de l’OM a ravivé la rivalité entre les supporters des deux équipes en faisant le parallèle entre les deux clubs. Le club parisien privilégie clairement le côté marketing mais aussi financier avec cette collaboration au contraire de de l’Olympique du Marseille qui a fait le choix de réaliser une connexion à l’image de la cité phocéenne avec un artiste au lien très fort avec la ville.

Jul pour l’OM face à Jordan pour le PSG, le débat fait rage !

« Le PSG fait des collab avec Michael Jordan, l’OM en fait avec JUL« , tout est parti de ce tweet d’un compte fan du PSG qui en remet une couche ensuite « Le gros « d’or et de platine » sur la manche c’est pour m’achever« . « Michael Jordan s’en blc complet du PSG, il collab seulement pour l’oseille. JUL collab avec l’OM pour la passion. », peut-on lire en réponse de la part d’un internaute. Un message devenu virale avec plus de 3 millions de vues.

Les supporters Parisiens ont répliqué pour défendre le PSG en ressortant d’anciennes photos de Jul sur lesquelles il apparait vêtu de différents maillots du club de la capitale Française que le rappeur Marseillais devrait avoir du mal à justifier dans ce débat qui a animé Twitter.

