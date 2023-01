Booba révèle la véritable origine de la punchline de Benzema sur Giroud

Un peu de culture commente Booba en relayant une vidéo explicative de la célèbre punchline de Karim Benzema en se comparant à Olivier Giroud, « On ne confond pas la F1 et le karting ». Le rappeur français exilé à Miami est à l’origine de cette fameuse phrase qui a fait beaucoup parler au mois de mars 2020 avant d’être reprise à chaque comparaison entre les deux joueurs français.

Benzema a taclé Giroud avec une référence à Booba !

« Ah lui ça y est je t’ai dit next, confonds pas la F1 et le karting. J’te l’avais déjà dit. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F13. a déclaré Benzema il y a près de trois ans pendant le confinement lors d’un live sur Instagram avec Mohamed Henni dans une séquence devenue culte et qui avait fait polémique à l’époque. Questionné par son ami Youtubeur sur le cas Olivier Giroud, avant-centre titulaire de l’équipe de France au moment de cette discussion alors que lui est banni depuis plusieurs années des Bleus, KB9 a lâché cette punchline qui a marqué les esprits sur une éventuelle concurrence entre eux.

Ce tacle du Ballon d’Or contre l’attaquant Milanais avait agité les médias, le joueur Madrilène s’était expliqué sur ses propos, « Il a sa carrière, il fait ce qu’il veut, met les buts qu’il veut. Il est dans son coin, je suis dans mon coin, je ne pense pas à lui. Lui il pèse sur les défenses, ce qui permet aux deux autres de beaucoup bouger et de se montrer. Il bloque et ça marche. Après, ça ne sera pas spectaculaire (…) ça va bien à l’équipe de France. » s’était-il justifié sans vraiment convaincre la presse.

Alors que cette affaire est désormais de l’histoire ancienne suite à la retraite internationale de Benzema et en raison de son forfait lors de la Coupe du Monde au Qatar, Booba n’a pas manqué l’occasion de rappeler aux internautes qu’il a inspiré KB9 pour cette déclaration retentissante. « D’ou vient ‘compare pas la F1 et le karting’ ?« décrit le début de la vidéo posté le DUC qui retranscrit les propos de l’attaquant Madrilène sur Giroud en 2020 avant d’expliquer que cette phrase ne vient pas du joueur. Cette punchline est en effet en réalité de B2O, extraite du titre « Inédit » issu de la réédition de son premier album solo « Temps mort » paru en 2022. Au début du premier couplet Kopp chante, « Laisse les boycotter mon son, on a leur cul dans le sonar. Fais attention, les porcs sont partis chasser le mollah Omar. Petit, mélange pas la F1 et le karting. On n’est pas back dans les bacs parce qu’on n’est jamais parti ».

Ce tweet de Booba nous offre l’occasion d’avoir un éclaircissement sur la phrase de Benzema pour ceux qui ne connaissent pas sa discographique et offre l’occasion de redécouvrir le morceau pour les autres.