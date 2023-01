Totalement brisée, Magali Berdah témoigne que Booba a démoli sa vie

Booba a détruit la vie de Magali Berdah qui les larmes aux yeux vient de témoigner du calvaire auquel elle fait face depuis des longs mois suite aux dénonciations de l’ancien membre du groupe Lunatic à son encontre. L’influenceuse subit le harcèlement des fans de l’artiste du 92i en recevant sans cesse des insultes ou des menaces de mort sur les réseaux depuis le début de cette affaire.

Dans une nouvelle interview sur BFM TV, Magali Berdah s’est encore exprimée dans les médias sur son conflit avec Booba et il n’a pas manqué de répondre. En ce début d’année 2026, le DUC de Boulogne attaque toujours les influenceurs en dénonçant les placements de produits frauduleux comme dernièrement Poupette Kenza sanctionnée par Snapchat mais sa cible principale reste toujours Magali Berdah et sa société Shauna Events qui est au plus mal.

Magali Berdah complètement désespérée, Booba jubile !

« Magali Berdah T’as perdu. Plus tu mens plus tu sera ridicule. Et tu vas entraîner beaucoup de monde avec toi. Beaucoup de gens qui font les autruches en ce moment », a adressé Booba comme message sur Twitter avant d’ajouter ensuite : « Dès que Magali Berdah perd la face perd un jugement ou est démasquée son équipe de communication de crise lui trouvent une télé ou un media pour qu’elle puisse aller pleurer et accuser le rappeur Booba de cyber harcèlement. Elle fait diversion mais c’est bientôt l’heure. ». Dans son entretien pour BFM TV, Magali Berdah a fustigé le comportement de l’interprète de Ratpi World, elle affirme qu’il a détruit sa vie.

Ce passage télévisé n’a pas échappé au DUC qui a réagi en l’accusant de mentir, « ‘On ose plus sortir’ j’en ai vu des menteurs mais franchement là c’est fort. », commente-t-il dans une premier tweet avant d’enchainer, « « Booba a détruit ma vie » pwaaaaaahhh et toi tu as détruis plein de vies ruiné plein de gens et tu vas le payer car nous allons tout prouver ». B2O a ensuite conclu, « 2018 même procédé mêmes mensonges même cyber harcèlement même arnaque… Magali Berdah Personne n’est dupe. T’es mal tombée ma vieille et ton guru Cyril Hanouna va pas t’sauver avec ses 1000 visages..».

.@magaliberdah T’as perdu. Plus tu mens plus tu sera ridicule. Et tu vas entraîner beaucoup de monde avec toi. Beaucoup de gens qui font les autruches en ce moment. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/7cWyDzyjEC — Booba (@booba) January 20, 2023

Dès que @magaliberdah perd la face perd un jugement ou est démasquée son équipe de communication de crise lui trouvent une télé ou un media pour qu’elle puisse aller pleurer et accuser le rappeur Booba de cyber harcèlement. Elle fait diversion mais c’est bientot l’heure. — Booba (@booba) January 20, 2023

« Booba a détruit ma vie » pwaaaaaahhh 🤣🤣🤣🤣🤣 et toi tu as détruis plein de vies ruiné plein de gens et tu vas le payer car nous allons tout prouver 😎 @MagaliBerdah pic.twitter.com/Naun4Q0H1Q — Booba (@booba) January 20, 2023