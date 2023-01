Le Flop de Bigflo & Oli

Bigflo s’est confié sur le bide d’un de ses titres qu’avec son frère Oli ! Ils avaient prédit ce single comme un futur tube mais le morceau n’a pas du tout eu le succès escompté et fait un énorme flop.

Bigflo et Oli se sont totalement plantés !

« Les autres c’est nous », c’est le dernier album de Bigflo & Oli de 21 titres paru au mois de juin 2022 avec des nombreux invités tel que Mc Solaar, Vald, Julien Doré, Tayc, Francis Cabrel ou encore Leto. Au mois de décembre, le projet a obtenu la certification de disque de platine avec plus de 100 000 ventes, « 4ème album et 4ème platine. Merci à tous de nous suivre et de grandir avec nous depuis toutes ces années ! Au delà des chiffres votre soutien est notre plus grande fierté! On veut pas banaliser ce genre de chose, ca paraissait tellement impossible y’en encore pas si longtemps ! On espère que LES AUTRES C’EST NOUS vous suivra encore » a déclaré à cette occasion le duo pour remercier les fans mais l’un des singles de cet opus n’a pas eu la notoriété espéré par les deux rappeurs Toulousains.

Le titre « Le son de mes potes » accompagné de son clip sorti il y a 5 mois était pressenti par le duo comme un hit en puissance mais ils ont eu tout faux comme vient de le confier Bigflo dans l’émission du Youtubeur Domingo alors que lors de l’enregistrement du morceau en studio le duo s’est dit préparer ce single pour répondre aux détracteurs qui leur reprochent de ne pas faire du rap.

« On a fait le clip sur toute la tournée d’été, on était à fond. En plus c’est un son qui rappe. Souvent, on nous dit : « Bigflo et Oli, vous ne rappez pas assez », là, on s’est dit « On sort le clip », et il ne fait même pas 2 millions. C’est un petit bide, alors que nous, on pensait que c’était un banger. » Aujourd’hui, le clip cumule 2,3 millions de vues, ce qui est à peu près la moyenne de vue des clips des deux rappeurs sur leur chaîne YouTube. »

Malgré cet échec déploré par Bigflo, le visuel de « Le son préféré de mes potes » réalisé par Jérémie Levypon a tout de même comptabilisé plus de 2 millions de visionnages sur Youtube en 5 mois d’exploitation et sur Spotify le single cumule un peu plus de 2,6 millions d’écoutes .