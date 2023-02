Gros clash entre Bigflo et Oli ! Ramzy intervient

Gros gros clash entre Bigflo & Oli avec Ramzy en arbitre dans une ambiance de folie avec l’équipe des deux rappeurs Toulousains, la séquence donne des frissons !

Cette semaine Fred Musa accueille tous les soirs dans les locaux de la radio Skyrock le duo Big Flo et Oli dans Planète Rap pour présenter leur dernier projet ! Après l’album « Les autres c’est nous » paru l’année dernière avec des nombreux invités pour des featurings sur le projet comme les rappeurs MC Solaar, Vald, Russ et Leto mais aussi les artistes Olympe Chabert, Julien Doré, Tayc et Francis Cabrel, les deux frères préparent des projets en solo.

En effet, Bigflo a déjà mis de côté leur duo pour tenter une aventure en solitaire avec le soutien de son frère, il a même changé de nom de scène pour marquer le coup avec le pseudo de Bunshiin et un premier single baptisé Koopa disponible sur les plateformes de streaming. L’artiste s’est inspiré du Japonais pour ce nom qui veut dire l’autre soi. Afin d’en faire la promotion, il est présent avec Oli toute semaine dans l’émission Planète Rap et ce mercredi soir ils ont mis le feu au studio.

Les deux rappeurs du Sud de la France ont décidé de se défier à l’antenne avec un battle de clash avec comme arbitre improbable Ramzy et le dj Cut Killer pour ambiancer tout le monde. Fidèle à sa réputation, l’humoriste a fait monter la tension avec une préférence pour Bigflo comme vainqueur à l’inverse du Dj qui a voté pour Oli mais Fred Musa a finalement annoncé que ce sont les auditeurs qui vont élire le vainqueur de ce duel.