PNL : On sait pourquoi Skyrock leur a refusé un second Planète Rap

PNL recalé par Skyrock, Fred Musa explique la raison

Au mois de novembre 2015, PNL surprend ses fans avec l’annonce d’une semaine Planète Rap hors normes du 16 au 20 à l’occasion de la sortie de l’album « Le Monde Chico » pour en faire la promotion alors que le groupe Parisien n’accorde aucune interview à la presse et est connu pour ne faire aucune apparition médiatique. L’annonce de cet événement avait étonné les auditeurs de rap français qui ont spéculé sur l’éventuel présence ou non des deux rappeurs, Ademo et N.O.S se sont finalement déplacés dans les locaux de la radio, le duo a envoyé un à leur place pour animer l’émission aux côtés de l’animateur Fred Musa. Ce dernier est revenu sur cet épisode en faisant quelques révélations sur les deux frères.

En 2015, Fred Musa a réalisé son premier Planète Rap sans les rappeurs invités pour la promotion de leur projet « Le Monde Chico », PNL avait marqué le coup avec la mise en place d’un décor exceptionnel dans le studio de la radio, une jungle ainsi qu’un singe pour accompagner l’animateur. « Ademo et NOS ont été les premiers à se dire que, visuellement, le studio de Planète Rap pouvait être utilisé pour installer des éléments de décors (…) Ça a été le premier avec un décor, et depuis, ils ont lancé un truc avec plein de Planète Rap avec des décors qui sont supers. » avait confié l’animateur à ce sujet dans une interview. Les deux frères ont fait des demandes précises à Skyrock afin de faire évoluer le format de l’émission avec une décoration particulière qui a ensuite donné des idées à la radio pour reprendre le concept avec d’autres rappeurs mais la radio a également refusé une autre semaine de promo à Ademo et N.O.S.

En effet en 2016 pour présenter l’album « Dans la légende », PNL était prêt à refaire un Planète Rap. Dans son livre autobiographie Ma planète rap, Fred Musa est revenu sur cette anecdote en révélant que Skyrock n’a pas accepté de leur accorder une nouvelle émission pour la promo de cet opus en expliquant car cela aurait été une « redite » pour Skyrock. « Pour le deuxième album, PNL a proposé une autre semaine avec d’autres décors. On a dit non, ça aurait été une redite » raconte l’animateur radio.