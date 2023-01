Kekra retire enfin sa cagoule… mais surprend les fans

A l’occasion d’une interview pour la promotion de son album Stratos, Kekra a fait croire qu’il enlève enfin sa cagoule pour afficher son visage mais le rappeur a réservé une surprise aux internautes son identité n’a pas été révélée.

Il y a un mois lors de la mise en ligne du clip Iverson, Kekra a présenté son nouvel opus Stratos en obtenant le soutien de Rohff qui lui a adresse un message. le projet est sorti en quatre versions différentes (Stratos Pioneer, Vostock, Challenger, New Horizons), elles contiennent toutes un morceau bonus. L’artiste a aussi dévoilé pour la parution du projet le visuel du morceau Ingé avec Alpha Wann et La Fève, cet opus est accompagné de la description suivante :

Kekra a réussi à affirmer avec rage et brio une identité singulière navigant entre les styles et les influences. Toujours masqué, le rappeur originaire de Courbevoie insuffle depuis son apparition en 2015 une énergie particulière à la scène rapologique francophone devenant au fil des apparitions une véritable référence. Une énergie construite entre esthétisme et recherche permanente d’avant-garde. Aujourd’hui Kekra apparaît comme l’un des artistes ayant permis une évolution profonde du paysage rap et dévoile son nouvel album ‘Stratos’ avec une cover exclusive et un titre bonus inédit !

Lors de la réalisation du visuel de Stratos réalisé par Fifou, Konbini a souhaité suivre Kekra mais le rappeur indisponible pour la séance de shooting photo s’est fait remplacer par Billy plus connu sous le pseudo de RebeuDeter. Un coup de com’ qui a fait le buzz sur les réseaux. L’artiste et le streamer ont profité de cette occasion pour s’en amuser et jouer un mauvais tour aux internautes. Pendant l’entretien avec le média, le rappeur cagoulé a fait semblant de dévoiler son véritable visage en retirant enfin son masque qu’il porte toujours en public sauf que c’est en réalité son compère Billy qui se caché en dessous.

Alors que le mystère demeure sur l’identité du rappeur, Kekra et Billy sont proches dans la vraie vie. Ce dernier s’était confié à ce sujet dans une émission en déclarant :