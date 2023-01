Rohff tacle Booba puis soutient Kekra et Sadek

Très actif sur ses réseaux, Rohff s’est défendu face au clash de Booba avant d’adresser des messages de soutien à ses compères du rap game Kekra et Sadek qui viennent de sortir chacun un nouvel album ce vendredi.

Après quelques échanges virulents cette semaine, Rohff s’est encore exprimé sur son conflit avec Booba. L’embrouille entre les deux rappeurs qui n’est pas prêt de se stopper. Housni a reproché en début de semaine à B2O ses liens avec Vincent Bolloré avant de s’immiscer dans l’altercation entre Cyril Hanouna et le DUC, ils se sont envoyés des piques par publications interposées ressortant les archives des passages à TPMP de chacun pour s’en indigner. Le rappeur originaire du 94 a tourné en ridicule B2O avec un montage humoristique de Mister V et de Groland accompagné d’une chanson de Kopp puis avec deux autres tweets adressés à son rival mais en supprimant finalement le dernier avec les messages :

“L’autre chien de COLON, je lui ai jeté un os, il me suit partout. 6 tweet d’affilés pour moi en 5 mn? Détends-toi, accepte que t’es un rejeté de la rue et des « influvoleurs ». Il te reste l’extrême droite et le bois d’bou ton fief #fact. Au fait Eli, c’est qui le président? NeuNeu va”.

“Wesh il fait 250 tweets à la seconde, même sur un 16 mesures il est plus lent et c’est toujours flingué. Donnez-lui son plateau TPMP, de la ventoline et ses croquettes il va nous faire un AVC là. Vieux toxicomane tu as la string credibiliteeyy de ton Papouneyy et t’es dégouteyy”.

L’autre chien d’COLON j’lui ai jeté un Os🦴il m’suit partout🤣6 twitt d’affilés pour moi en 5 mn?😂🤣Détend toi accepte que T’es un rejeté d’la rue et des influVoleurs

.il t’reste l’extrême droite et le bois d’bou ton fief #fact Au fait Eli c’est qui l’président? NeuNeu va🤣😂😭 pic.twitter.com/dyY3S1ETYH — ROHFF (@rohff) January 26, 2023

Sans réponse de Booba, Rohff est ensuite passé complètement à autre chose afin d’apporter de la force tout d’abord à Kekra pour la sortie de son album baptisé “Stratos”, un projet de 17 morceaux avec 4 invités, Alpha Wann, La Fève, Zamdane et Hamza :

Bon j’avoue ça fait longtemps que je n’ai pas écouté un album de rap français posé.On me suggère d’écouter Kekra ok let’s go !

Bon j’avoue ça fait longtemps que je n’ai pas écouté un album de rap français posé.On me suggère d’écouter Kekra ok let’s go ! pic.twitter.com/wWh3HeD5bP — ROHFF (@rohff) January 27, 2023

Housni a poursuivi avec l’écoute des projets parus ce vendredi 27 janvier pour soutenir Sadek. Le rappeur du 93 vient de présenter son nouvel opus “Changement de propriétaire” pour lequel il a décidé de ne réaliser aucune collaboration. Le Padre du Rap Game confie avoir apprécié le récent passage de son compère chez Colors avec le titre éponyme à son album.

le Colors de @Sadekniuum m’a donné envie d’écouter son projet ça m’en fait 2 du coup une 1ère pour moi lol let’s Go.