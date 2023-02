Jul millionnaire en 2022 avec ses ventes, il est l’égal de Johnny Hallyday

Jul est le rappeur français le plus productif du rap game et aussi le plus gros vendeur également avec ses nombreux projets. L’artiste Marseillais l’a encore prouvé l’année dernière avec le succès de ses deux projets Extraterrestre et Cœur blanc en franchissant un nouveau cap.

Jul atteint Johnny Hallyday avec des ventes astronomique !

En effet l’année passée, Jul a réalisé un nouvel exploit dans sa carrière. En 2022, le « J » a été le seul artiste français à franchir le cap du million d’albums vendus au courant de l’année. Le rappeur Marseillais a même égalé deux records Français détenus depuis plus de 25 ans par Johnny Hallyday avec 20 albums studio certifiés disque de platine en solo et 15 albums studio certifiés double disques de platine en solo.

« J’suis dans l’or et le platine comme Johnny H« Jul dans son titre « Héros » extrait de l’album « Cœur blanc » paru le 9 décembre 2022 et certifié disque de platine en moins d’un mois d’exploitation. Dans les albums parus en 2022, l’album « Extraterrestre » est le deuxième album le plus vendu en France juste derrière « KMT » de Gazo. L’Ovni du rap français compte également désormais plus de 7 millions d’auditeurs mensuels sur les plateformes de streaming.

Jul vient donc encore une nouvelle fois de marquer l’histoire du rap français mais aussi de la musique française et bat tous les records. Il ne devrait pas s’arrêter là, cette année avec un album gratuit est déjà en préparation à paraitre prochainement.

A découvrir aussi : Jul, la somme astronomique qu’il paye pour s’afficher sur la tunique de l’OM révélée

🤯 JUL A VENDU PLUS D’1 MILLION D’ALBUMS EN 2022 ! C’EST LE SEUL ARTISTE FRANÇAIS À AVOIR RÉALISER CET EXPLOIT CETTE ANNÉE 🇫🇷🔥 pic.twitter.com/14bwqsKMNN — Midi/Minuit (@midiminuit__) December 24, 2022