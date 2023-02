Bigflo change de pseudo pour une carrière en solo, Oli réagit

La réaction d’Oli à la carrière en solo de Bigflo !

Bigflo décide de proposer quelque chose de radicalement différent de ce qu’on connait d’avec son duo en compagnie de son frère Oli. Ce dernier n’a pas manqué de réagir à ce changement marqué par un nouveau nom de scène.

Au mois de juin dernier, les deux frères toulousains ont fait leur retour avec l’album « Les autres c’est nous » certifié disque de platine (plus de 100 000 ventes) et sur lequel ils ont invités plusieurs artistes pour des featurings parfois pour le moins étonnant avec MC Solaar, Tayc, Julien Doré, Leto, Russ, Olympe Chabert, Vald ou encore Francis Cabrel.

Lors d’une interview promotionnel de ce projet, Bigflo avait confié son souhait de changer de style pour se lancer en solo avec un autre blaze et il vient de tenir parole.

« J’ai envie de faire un side project ou je ferais des sons bizarres en mode récré en mode j’me lâche, un truc un peu trap/hyper pop sous un autre blaze juste pour le kiff, bonne idée ou je suis d’ores et déjà ringard ? »

Le rappeur Toulousain passe en mode Drake

« J’entame la trentaine avec sérénité et confiance, je me sens mieux que jamais! Je passe en DRAKE MODE je vais tout ni*uer ! Plus d’excuses maintenant ! Je la sens bien cette histoire. Force a mes 1993, cette année est charnière pour nous tous » a ensuite commenté Bigflo il y a deux semaines à l’occasion de ses 30 ans en présentant la chanson « 30 ans » avant de se lancer en solo avec un autre nom de scène.

Il a en effet dévoilé un titre inédit Koopa sous le pseudo de Bunshiin pour marquer un tournant dans sa carrière oubliant son style habituel avec ce nouveau single. Ce changement n’a pas échappé à son frère, Oli qui a salué ce choix sur son compte Twitter.

Oli a adressé un message de soutien à Bigflo en précisant que son frère a même réalisé lui même la prod’ de ce morceau tout comme 80% des titres de leurs albums. Les internautes attendent désormais que ce premier cité tente aussi une aventure en solo mais il n’a donné aucune indication allant dans ce sens pour le moment.

« Fier de mon bro ! La prod c’est lui aussi ! Bête de beatmaker il a fait 80 % des instrus de nos albums »