Orelsan dépasse Johnny Hallyday avec un exploit jamais réalisé par un rappeur

Même si Tiakola est reparti bredouille de la cérémonie des Victoires ce qui a rendu fou furieux SDM, un autre rappeur a encore triomphé lors de cet événement, c’est Orelsan. Le membre des Casseurs Flowters s’est même offert le luxe de dépasser Johnny Hallyday au nombre des récompenses, une grande première pour un rappeur français.

Orelsan passe devant Johnny Hallyday

Après avoir déjà fait un carton lors de la précédente cérémonie notamment grâce au succès de son album Civilisation, Orelsan a encore été productif l’année dernière avec la réédition de son opus ainsi que une tournée avec des nombreux concerts tous complets. Le rappeur Caennais a remporté ce vendredi soir trois nouvelles Victoires dans les catégories de la meilleure création audiovisuelle et de la chanson originale avec le single « La Quête » et du meilleur concert avec le « Civilisation Tour », « J’étais persuadé que je n’allais pas gagner » a-t-il notamment commenté. Il a malgré tout manqué le trophée le plus convoité de la soirée sans être nominé dans cette catégorie, le prix d’album de l’année remporté par Stromae avec son projet, « Multitude ».

Même si le rap a encore été sous-représenté lors de cette édition et que les critiques prennent de plus en plus d’ampleur, Orelsan de son côté est encore le grand gagnant de cette 38ème édition des Victoires. Il comptabilise désormais 12 Victoires depuis le début de sa carrière, soit de 2 de plus que Johnny Hallyday ou encore Alain Souchon, le rappeur se rapproche désormais du record détenu par -M- et Alain Bashung de 13 prix.

Le triplé pour @Orel_san ! ✌ Il remporte la Victoire du concert de l’année pour “Civilisation Tour”. #Victoires2023 pic.twitter.com/C641Oteo2H — France 2 (@France2tv) February 10, 2023