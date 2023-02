Bigflo : la raison précise de son nom de rappeur pour sa carrière solo

L’explication de Bigflo sur son nouveau nom de scène !

Après avoir surpris les fans avec ses débuts en solo en prenant un nouveau nom de scène, Bigflo s’exprime sur ce choix qui peut étonner les auditeurs mais que le frère d’Oli s’est tenu à expliquer pour se justifier sur cette décision.

La semaine dernière Bigflo a fait sensation avec la mise en ligne sur les plateformes de streaming de son premier single en solo sans Oli pour marquer le début de sa carrière sans son frère. Ce dernier a ensuite réagi pour saluer cette démarche et faire l’éloge de celui qui forme leur duo depuis la sortie de l’album « La Cour des grands » en 2015. Pour marquer le coup, Florian a décidé de modifier radicalement son pseudo pour prendre celui de Bunshiin.

Dans sa fiche artiste sur les applications de streaming, il apparait effectivement sur le nom Bunshiin pour la page du single « Koopa » et dans sa description avec pour le moment 56 000 auditeurs mensuels sur Spotify, il a confié pourquoi. « Yo, c’est BigFlo. Des fois, je fais des sons pour me défouler, souvent c’est un peu chelou. J’ai décidé de les publier sous ce nom, Bunshiin » décrit-il en s’adressant à ses auditeurs avant de révéler : « Et pour ce qui est de ce nouveau nom, l’explication est très simple : Bunshiin, ça veut dire “l’autre soi” en Japonais, t’as capté le délire. ».

A noter que même s’il s’est lancé dans la conception d’un projet en solitaire, Bigflo ne met pas de côté son groupe avec Oli qui le supporte totalement dans ses envies de tenter une aventure sans lui en parallèle de leur duo.