PSG-Bayern : L’élimination de Paris déjà toute tracée

Ce soir c’est le choc des huitièmes de finale des Ligue des Champions entre le Paris Saint Germain et le Bayern Munich. Un ancien joueur légendaire du club Bavarois vient de faire son pronostic sur cette double confrontation avait un avis très tranché sur le nom du vainqueur dans une déclaration que Lionel Messi et Kylian Mbappé ne devraient pas apprécier.

Du côté Allemand aucun doute possible, le PSG est actuellement au plus mal avec deux défaites face à l’Olympique de Marseille en Coupe de France et contre l’AS Monaco en championnat de Ligue 1. Samedi dernier après la défaite au stade Louis II, Presnel Kimpembe a tenté de rassurer les supporters en affirmant que le club n’est pas en crise même si depuis le début d’année le club Parisien enchaine les mauvais Parisien, le défenseur français reste confiant et affirme que cette mauvaise passe ne va pas durer.

« C’est du 50-50. Si on analyse les résultats et les stats, on peut dire qu’ils sont favoris. Mais c’est un match de Ligue des Champions, mes joueurs ont l’habitude de ce genre de matches » a également confié Christophe Galtier avant ce face à face avec le Bayern pour expliquer que le PSG a encore toutes ses chances de passer ce huitième de finale de Champions League. L’ancien joueur Munichois, Lothar Matthäus est lui bien confiant avant cette rencontre et affirme sans aucun doute que le Bayern va se qualifier.

« Le Bayern éliminera Paris et se qualifiera pour les quarts de finale de la Ligue des Champions« , a ouvertement déclaré l’ex-international Allemand au média Sky. « Si vous suivez l’actualité du PSG ces dernières semaines, le Bayern n’a aucun souci en comparaison. Ni Gnabry et Gucci, ni Manuel Neuer et son accident de ski ne peuvent rivaliser avec ce qui se passe au sein de la formation parisienne. Sur le plan sportif, Messi, Neymar et cie ont été éliminés en coupe face à leurs ennemis du sud, l’Olympique de Marseille. » décrypte Lothar Matthäus.

« En championnat, il y a eu la faillite dans le duel de prestige contre Monaco. L’histoire de Neymar, des blessures de Mbappe et ainsi de suite. En comparaison, la Bavière est sous le soleil. Trois victoires de suite. En coupe, il a atteint avec confiance le tour suivant et pointe en tête du championnat. » précise le vainqueur de la Coupe du monde 1990 pour argumenter sa déclaration qui risque de faire beaucoup parler au sein de l’équipe du PSG à quelques heures du coup d’envoi.