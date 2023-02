Tiakola : Pierre de Maere répond à la polémique des Victoires

La vérité éclate enfin au grand jour ! « Tiakola le méritait plus que moi. » a déclaré Pierre de Maere dans son discours de remerciement au sujet de Tiakola vendredi dernier après avoir obtenu le trophée des Victoires dans la catégorie « Révélations de l’année » alors que le rappeur Français pressenti comme le grand favori n’a malheureusement pas été récompensé. Le chanteur Belge a donné son explication !

Tiakola boycotté par les Victoires pour être un rappeur !

Le triomphe de l’artiste Belge suscite une vive polémique dans le milieu du rap français et ce dernier vient de s’exprimer sur ce scandale pour rendre hommage au membre du groupe 4Keus et donner l’explication de cet échec. « On n’est pas respecté, sur ma vie c’est trop grave » s’était indigné SDM pour soutenir Tiakola après la 38ème cérémonie des Victoires de la musique de laquelle est reparti bredouille le rappeur français alors qu’il a connu une ascension fulgurante l’année passée et compte désormais des millions de fans et d’auditeurs en étant devenu l’un des plus gros vendeurs de l’année en 2022.

D’autres rappeurs comme Sam’s se sont également insurgés de ce choix du jury des Victoires. « Vraiment Pas étonné de la non victoire de Tiakola… il est au dessus de la mêlée il mérite 100 fois sa performance était magistrale mais ce sont LEUR cérémonie chaque année il nous le font comprendre on le sait mais on espère pour rien » s’est agacé l’interprète de Mastar dans la série Validé. « Tiakola méritait amplement de gagner les victoires de la musique, sa performance était une masterclass et jusqu’à maintenant c’est zéro faute que des hits, dégoûté c’est du vol » a aussi déploré Mokobé du 113. Face aux critiques Pierre de Maere a pris la parole pour justifier sa victoire face à Tiakola dans un entretien accordé à Melty.

« C’était un rêve éveillé d’autant plus que je l’ai reçu des mains de Stromae qui est mon idole Depuis toujours. » commente Pierre de Maere au début de son interview avant de s’exprimer sur l’affaire Tiakola. « Maintenant par rapport à Tiakola, l’espèce de mini polémique, en effet qui a eu lieu là. Je pense que en fait Tiakola, le méritait plus que moi. », le chanteur assure une nouvelle fois que le rappeur aurait du remporter la Victoire avant d’entrer dans les détails de son argumentation en prenant aussi l’exemple de Lujipeka.

Pierre de Maere sait que le jury n’écoute pas les rappeurs !

« Pourquoi ? Parce qu’il est beaucoup lus fort en termes de plein de choses. de ventes, de visibilité, parce qu’il a fait disque d’or en 3 semaines et que moi ça va me prendre 6 mois pour le faire. Il fallait s’y attendre parce qu’on connait les Victoires de la musique, Je pensais pas la gagner, je pensais que ce serait Lujipeka ou Tiakola. » décrit Pierre de Maere. Il confie ensuite que selon le jury des Victoires boycotte le rap et n’écoute pas les artistes de ce genre musical. « J’étais pas sûr pour Tiakola parce que je… Enfin je veux dire, l’émission elle est connue pour ça. C’est un jury, un comité qui n’écoute pas de rap, qui n’est pas attentif à ce qu’il se passe au niveau du rap. Et donc en fait quoi qu’il arrive, je savais que j’allais prendre une sorte de ‘shit storm’. Si je gagnais contre Tiakola, je pense que Lujipeka a repris lui aussi une ‘shit storm’… Tout le monde aurait, quoi qu’il arrive parce que le mec le méritait. ».

Pierre de Maere conclut en assurant ne pas prendre mal les critiques à son encontre car les gens ne sont pas énervés contre lui mais contre l’académie des Victoires. Il confirme que le rap est bien méprisé. « Je le prends pas pour moi, je me renvoie personnellement les commentaires, je pense qu’ils sont énervés vis-à-vis de l’académie. Enfin de voilà du système de l’émission de la cérémonie. Ce que je comprends très bien et il est temps que soit qu’il y ait une nouvelle cérémonie. Je pense que ça va être le cas avec les Flammes là, qui va exister bientôt. Soit autre chose, un truc pour récompenser officiellement qui médiatiquement est méprisé en fait et ça je trouve ça fou. ».

Pierre de Maere à propos des Victoires : « Je pense que Tiakola le méritait plus que moi. Parce qu’il est beaucoup plus fort en termes de plein de choses… Il fallait s’y attendre, parce qu’on connait les Victoires. C’est un jury qui n’écoute pas de rap » Respect👏 pic.twitter.com/mfojtNWxfm — RAPLUME (@raplume) February 13, 2023