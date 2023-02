Kaaris dézingue Messi et Neymar après la défaite du PSG face au Bayern

Kaaris démolit Messi, Neymar puis encense Mbappé !

Très discret musicalement et sur les réseaux depuis la sortie l’année dernière au mois de janvier de son album collaboratif baptisé SVR avec Kalash Criminel, Kaaris est sorti du silence pour s’exprimer sur la rencontre entre PSG et le Bayern de Munich ce mardi pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le rappeur Sevranais a vivement critiqué la prestation du duo d’attaque Lionel Messi, Neymar et a fait l’éloge de Kylian Mbappé.

Kaaris s’est déplacé au Parc des Princes hier soir pour assister à la rencontre opposant le Paris Saint Germain au Bayern. Le club Bavarois a dominé la majeure partie du match même si Paris s’est réveillé dans le dernier quart d’heure suite à l’entrée de Kylian Mbappé (deux buts refusés) cela n’a pas suffit pour battre les Allemands. Munich a pris une option sur la qualification avec une courte victoire sur le score de 1 but à 0 grâce au français Kingsley Coman.

Riska n’a pas aimé le comportement des sud-américains du PSG

Après la rencontre, Kaaris s’est exprimé pour faire sn débrief du match. « Ce soir je suis allé au Parc, après je suis pas un spécialiste du foot mais je vais vous dire que je vu » précise le rappeur originaire de Sevran au début de la séquence.

Riksa s’en prend ensuite à la performance de Lionel Messi en l’accusant de marcher sur le terrain, « J’ai vu Messi qui marchait, il fait beaucoup de randonnée lui, il manque juste les trucs là des randonnées dans la forets là. Beaucoup, beaucoup de randonnée, il marche tranquille. Les genoux très proches des chevilles. Très, très proches. ».

Il fustige ensuite la façon de jouer de Neymar avant de comparer les deux joueurs sud-américains à Mbappé qui en quelques minutes a failli renversé le match en faveur des Parisiens3 « Y’a Neymar, il prend la balle, il fait des grigris et pouf il perd la balle. Grigris et pouf, il perd la balle. » déplore-t-il avant de conclure, « Mbappé, il rentre, il marque deux buts, refusés, on a perdu« .

Supporter de PSG, Kaaris semble très déçu de la performance de son club de cœur mais peu tout de même garder un espoir de qualification pour les quarts de finale en cas de victoire au match retour à Munich en espérant que Kylian Mbappé puisse jouer l’intégralité de cette rencontre dans trois semaines, le 8 mars prochain afin d’éliminer de le Bayern.