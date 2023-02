Booba met encore un coup de pression à Cyril Hanouna et craint des représailles

La guerre se poursuit pour Booba contre Cyril Hanouna ! Après avoir fait des révélations sur la relation entre l’animateur de TPMP et Kelly Vedovelli, le DUC vient de lancer un nouvel avertissement à son ennemi.

C’est sur Twitter que Booba continue ses investigations contre le présentateur télévisé et vient de confier avoir été contacté par les journalistes de l’émission Complément d’enquête diffusée sur France TV pour un reportage consacré à Cyril Hanouna sans donner plus de précisions sur le contenu de ce documentaire qui risque de compromettre sa réputation. Le rappeur français de 46 ans exilé à Miami devrait sans aucun doute prendre un malin plaisir à venir en aide aux équipes du programme télévisé pour balancer ses vérités contre le célèbre animateur avec qui la tension ne cesse de monter ces derniers jours.

Dans sa lutte contre les influenceurs, Booba accuse en effet Hanouna d’aider Magali Berdah même s’il prétend le contraire cela n’a pas convaincu le DUC qui a décidé de lui déclarer ouvertement la guerre il y a quelques temps. Depuis le début des menaces contre Baba, B2O lâche constamment des révélations croustillantes sur le réseau social à l’oiseau bleu même si certaines accusations n’ont pas été prouvées alors que Cyril n’a pas répliqué officiellement. « Cyril hanouna, on vient de me contacter pour participer au « complément d’enquête » qu’ils sont entrain de faire sur toi. » affirme le fondateur du 92i au début de son dernier tweet.

« Je leur ai parlé d’éléments que j’avais en ma possession ils sont très intéressés. », poursuit-il avant de déplorer le fait de risquer de subir encore des représailles, « Mais j’ai peur que tu m’envoies une équipe je sais pas quoi faire ». En effet Booba a récemment assuré que des caméras et des micros ont été placés à son domicile ou dans ses voitures pour le surveiller, il aurait failli être victime d’un kidnapping selon ses dires. Selon Kopp, Hanouna et Magali Berdah sont à l’origine de ses manigances à son encontre pour tenter de le stopper.

Fin janvier, Cyril Hanouna avait d’ailleurs révélé que France 2 va effectivement lui consacré un épisode de Complément d’enquête en précisant avoir recalé les journalistes de l’émission car il n’apprécie pas vraiment France Télévisions. « Ils ont appelé mon assistant, ils veulent faire une interview de moi dedans ! Moi, je ne fais aucune interview… Vous savez, les gens, ils savent où me trouver, hein… On me voit tous les soirs, je vais pas en plus faire des interviews en plus ! » avait-il annoncé.

« Ce qui est ouf c’est qu’y croît vraiment à c’qu’y dit ce guignol » ajoute Booba dans une autre publication avec un montage vidéo d’Hanouna dans son émission TPMP.

