Le PSG en pleine galère, Neymar préfère prendre du bon temps

Neymar se moque-t-il de Mbappé ?

Pendant que certains joueurs du PSG se préparent déjà pour le match retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich comme l’a affirmé Kylian Mbappé dans sa réaction au micro de Canal+ après la défaite face au club Bavarois ce mercredi soir au Pars des Princes, Neymar de son côté préfère sortir pour s’amuser et semble vraiment se moquer de son coéquipier. L’attaquant Brésilien s’est encore attiré les foudres des supporters Parisiens.

Déçu d’avoir perdu 1 but à 0 en Champions League face au Bayern en n’ayant joué qu’un peu plus de 15 minutes même s’il a réussi à redonner l’espoir de pouvoir se qualifier, Kylian Mbappé a tenté de faire passer un message à ses coéquipiers. En effet dans sa déclaration après la rencontre, l’attaquant français a invité ses coéquipiers à « bien manger et bien dormir » pour se préparer au mieux avant le match retour contre Munich.

Le comportement du Brésilien fait encore débat

Ciblé par les critiques pour sa mauvaise prestation sur les terrains mardi soir ainsi que lors des derniers matchs du PSG mais aussi pour son comportement dans sa vie privée, son voisinage lui reproche des créer des troubles dans son quartier avec des nuisances causées par les fêtes dans sa luxueuse villa, Neymar vient encore de faire parler de lui dans la presse de la plus mauvaise des façons. En effet le Brésilien a enchainé les parties de poker au lendemain de la défaite en Ligue des Champion, il a été aperçu dans l’après-midi au European Poker Tour à Paris dans l’hôtel Hyatt Concorde. Dans la soirée, l’attaquant du PSG a récidivé en déboursant 10 000 euros pour participer au tournoi Mistery Bounty.

Même s’il ne s’est pas affiché sur les réseaux à cet événement pour éviter de se retrouver dans une nouveau scandale, son sponsor l’a fait maladroitement à sa place et d’autres joueurs ont posté des photos de l’attaquant Parisien avec une capuche sur la tête pour tenter de se faire discret. Les mots de Mbappé la veille sur l’importance de se préparer au mieux pour les matchs à venir, « il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien, dorme bien », ne semble donc pas l’avoir touché. Un autre cliché sur les réseaux l’affiche également dans un Mcdonald’s après le tournoi de poker.

Neymar devrait encore prendre part à des parties de poker aujourd’hui car le Brésilien est encore en lice pour la seconde journée du tournoi débuté ce mercredi mais heureusement les joueurs du PSG sont au repos ce jeudi.

🎙 Daniel Riolo, qui a ses contacts dans le monde du poker, nous livre une exclu en direct : après avoir participé à un tournoi dans la journée, Neymar est retourné au Hyatt Regency pour jouer un 10 000€. 🙄 « Bien manger et bien dormir » pic.twitter.com/SZ9NBEMjvB — After Foot RMC (@AfterRMC) February 15, 2023

Lendemain de défaite en LDC : Neymar qui se la coule douce sur le premier tournoi de l’European Poker Tour de Paris. Tout va bien au PSG. 📸 IG Antoine Saout pic.twitter.com/peixgBF9Lm — Amaury Lebeault (@amaurylblt) February 15, 2023