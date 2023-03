Zola menacé par sa petite amie de faire fuiter ses titres inédits

Zola vient de se pendre un gros coup de pression de sa petite amie qui n’a pas hésité à le menacer ouvertement de faire fuiter des morceaux inédits.

Rien ne va plus entre le rappeur d’Évry et sa compagne la dénommée Olivia Fox, elle a décidé de l’afficher sur les réseaux. Après le carton de son tube Amber premier du top single pendant 8 semaines consécutives dont le clip dépasse les 18 millions de visionnages sur Youtube, Zola a présenté deux autres titres avec « Toute la journée » en compagnie de Tiakola et « Cartier Panthère ». Des titres que le rappeur a clippé et a présenté pour faire patienter ses fans avant la sortie de son prochain album.

La sortie du prochain album de Zola intitulé « Diamant du Bled » est programmée pour le 17 mars. « « Diamant Du Bled « le 17.03.23 Édition Diamant, Survie et Cicatrices uniquement dispo en précommande dès maintenant sur binkszola.store ! 2 titres bonus inclus à chaque édition Précommande (Fnac, Cultura…) » a annoncé il y a quelques jours le rappeur sur la parution de ce projet attendu depuis près de deux années suite au succès des albums « Cicatrices » puis « Survie » mais il pourrait subir une mauvaise mésaventure avant de dévoiler cet opus au public.

En effet Zola s’est fait sèchement tacler par sa petite amie sur Instagram, elle lui a adressé quelques piques dans des stories l’accusant de porter des faux bijoux comme sa chaine en or, avant de lui dire qu’il manque de temps et ne lui reste que 45 minutes. Elle est encore allé plus loin en proposant aux internautes de la contacter en message privé pour avoir des titres inédits du rappeur qui ne sont pas encore sortis, sans doute extraits de son nouvel album.

« Envoyez-moi un message pour avoir des exclusivités » commente-t-elle prête à faire fuiter des sons, Zola ne s’est pas exprimé sur le sujet pour le moment.