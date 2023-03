Kaaris inspire Ciryl Gane pour son entrée phénoménale sur Zoo

Après avoir fait planer le doute sur le choix de chanson pour faire son entrée dans l’arène à l’UFC 285, Ciryl Gane a choisi un classique du rap français de Kaaris pour se motiver avant son duel face à Jon Jones.

L’entrée la plus ghetto de l’histoire de l’UFC !

Tous les éléments étaient réunis pour passer une soirée légendaire dans la T-Mobile Arena de Las Vegas la nuit dernière lors du dernier événement de la ligue de MMA américaine, l’UFC. Ciryl Gane avait l’occasion d’écrire une page de l’histoire du sport français en devenant le premier champion du monde tricolore à l’UFC. Les attentes étaient immenses, la déception l’a été tout autant. Face au GOAT Jon Jones, le « Bon Gamin » n’a tenu que 124 secondes et s’est incliné par soumission laissant l’Américain s’emparer de la ceinture des poids lourds.

Dans une interview avant son combat, Ciryl Gane s’est amusé à répondre avec humour au micro de RMC Sports qu’il va faire son entrée sur le titre « My Heart Will Go On » de Céline Dion. Suite à cette blague les fans ont imaginé qu’il pourrait en faite avoir opté pour le single « Céline 3X » de Gazo et en effet il a bien pris un morceau de rap français mais d’un autre artiste, Kaaris. C’est le célèbre « Zoo » de Riska qui a retenti à l’apparition du combattant français dans la salle. Cette chanson parue en 2013 était le premier extrait de l’album Or Noir du rappeur Sevranais et lui a permis de se faire connaitre du public à l’époque.

Même si le titre Kaaris n’a pas aidé Ciryl Gane à triompher, l’artiste originaire a apprécié la dédicace et a relayé les images de la séquence d’entrée du combattant français sur ses réseaux. « On est avec toi mon frérot« a-t-il déclaré dans une story alors que son nom s’est aussi retrouvé en Top Tweet des tendances en France.