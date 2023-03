Booba démolit Cyril Hanouna avec du compromettant dont ses millions de faux followers

En dehors de son actualité musicale, Booba a débuté une lutte féroce contre Cyril Hanouna ces derniers mois et continue de dénoncer les agissements du présentateur de TPMP sur Twitter. B2O a accusé dernièrement Baba d’avoir des millions des faux abonnés sur les réseaux sociaux et que des émissions concurrentes font plus d’audience que la sienne.

Après les influenceurs, c’est maintenant au tour de Cyril Hanouna se subir l’acharnement de Booba. Proche de l’animateur jusqu’à ces derniers mois, le torchon brûle entre les deux hommes et leur amitié à pris fin suite aux récentes révélations de l’auteur d’Ultra. « Cyril Hanouna, il valide valorise et blanchi tous ces escrocs dans son émission TPMP car il se croit au dessus de tout. Moi aussi il a failli me convaincre qu’il n’était pas au courant de toutes les arnaques de Shauna Events mais tout est faux. Il est de leur côté » a récemment déclaré Kopp sur Twitter avant d’également balancer une de leur conversation en privée.

Booba ne compte pas lâcher Cyril Hanouna !

Silencieux sur les réseaux aux accusations du DUC, Hanouna s’était exprimé de façon subliminale il y a quelques semaines sur les attaques du rappeur à son encontre dans son émission avec une mise en scène face à l’un de ses chroniqueurs pour faire passer le message, « Si tu veux m’attaquer fait comme tout le monde (…) sur les réseaux sociaux. Et quand tu es en face à face avec moi, et quand tu sais que tu es dans la même ville que moi, ferme ta gueule voilà ! C’est vrai j’habite à Paris, Paris c’est petit, alors y a des gens qui sont loin parfois, qui font les malins, quand vous venez un jour à Paris, on verra comment ça se passera, voilà les chéris ».

Les propos de Baba n’ont pas assagi Booba, bien au contraire il poursuit ses tweets en révélant une capture d’écran d’un audit de faux followers du compte Twitter d’Hanouna. Le constat est édifiant, 43,1% de ses abonnés seraient des faux comptes soit plus de 2,6 millions de fake sur ses 6 millions de followers. L’interprète de Boulbi suggère que l’impact de l’animateur sur Internet n’est pas aussi important qu’il le fait croire. « C’est réel ? » ajoute le rappeur du 92i en commentaire.

Booba n’en est pas resté là avec un classement des audiences des émissions Quotidien, C à Vous et TPMP relayé par Stéphane Larue. Le programme de Cyril Hanouna ne dépasse pas le million de téléspectateurs au contraire de ses concurrents. « Vous m’invitez quand qu’on débrief ? » réagi le DUC pour demander à être invité dans l’émission Quotidien. Dans un autre tweet, B2O relaie un article de presse sur l’animateur embarrassé par une révélation de Marlène Schiappa qui révèle l’avoir rencontré à la Saint Valentin avec la légende, « Quel tombeur! Grande classe » ou encore pour insinuer une supposée liaison de Baba avec Magali Berdah.