Francis Ngannou frappé par Dadju, la scène insolite resurgit

La star du MMA, Francis Ngannou fait l’actualité en ce moment pour sa réaction au triomphe de Jon Jones nouveau champion de l’UFC des poids lourds suite à sa victoire contre Ciryl Gane et le public rêve de le voir affronter mais cela est impossible suite à son départ de l’organisation américaine d’arts martiaux mixtes. Pour se réconforter les internaute ont remis au goût du jour un ancienne séquence de la rencontre insolite entre Dajdu et le combattant français.

Francis Ngannou n’a pas bougé d’un poil face aux coups de Dadjdu

Au mois d’octobre 2021, Dadju a eu l’honneur de croiser Francis Ngannou et cette rencontre a donné lieu à une scène dont les images sont ensuite devenues virales sur les réseaux à l’époque et ont bien amusé les internautes. Le premier africain champion poids lourd de l’UFC s’est frotté au frère de Gims en le laissant le frapper pour qu’il teste ses abdos en béton dans une séance de « bodyshot challenge ». L’ancien membre du groupe The Shin Sekai a voulu provoquer avec humour le combattant Camerounais et comptait bien tenter de le mettre à rude épreuve mais ce n’a pas vraiment marché.

En effet au début de la séquence, Dadju enlève ses bijoux pour se préparer à frapper Ngannou, « C’est solide ça ? (…) Lors de tes combats parfois tu vacilles, bouge pas. Garde ton teeshirt. Tu fais le malin, UFC tout ça… » commente-t-il avec le sourire sans que cela n’affecte Francis très confiant sur sa capacité à encaisser les coups du chanteur qui pourtant y met toutes ses forces à la tâche pour bouger les 130 kilos de muscles. Comme il l’avait prévu l’athlète de MMA reste insensible aux coups et ne bronche pas. « C’est tout, ça ? Fais mieux que ça Dadju, vas-y. C’est bon ? Ramasse tes affaires » réagit un brin moquer le Camerounais imperturbable aux tentatives du rappeur de lui faire mal ou de le faire bouger.