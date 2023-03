Booba recoit un message fort de Bruno Le Maire

Booba s’offre un nouveau soutien de poids dans sa lutte acharnée contre les actes frauduleux des influenceurs avec l’aide du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire qui veut mettre en place un encadrement pour éviter les dérives.

Booba validé par Bruno Le Maire

Dans sa croisade contre les dérives des influenceurs, les « influvoleurs » comme il a décidé de les appeler, Booba commence a avoir de plus en plus d’impact et les politiciens se mêlent désormais de cette affaire en soutien au rappeur français exilé à Miami pour lui apporter de la force dans sa démarche. Le ministre de l’Economie en personne vient de soutenir l’ancien membre du groupe Lunatic qui a validé la déclaration de l’homme politique français à son sujet dans une interview accordée à Franceinfo.

« Il a raison Booba » affirme Bruno Le Maire dans cet entretien avant de s’exprimer sur les dénonciations de Booba contre les influenceurs, « il a raison de rappeler qu’il y a des dérives, qu’elles sont inacceptables, et nous y mettrons fin. Il faut simplement que les influenceurs, qui sont créatifs, qui représentent des emplois, de la créativité française, soient soumis aux mêmes règles que celles auxquelles vous vous êtes soumis à la radio à la télévision, dans les médias traditionnels. ».

Le ministre n’est pas indifférent à la guerre de B2O

Le ministre de l’Économie ajoute ensuite sur le sujet des anarques et des mauvais placements de produits des influenceurs qu’il souhaite mettre en place une régularisation. « Lorsque vous avez des placements de produits d’alcool ou d’autres placements de produits, il faut que les mentions légales apparaissent sur les sites des influenceurs. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Nous voulons seulement les soumettre aux mêmes règles que celles qui s’appliquent aux médias traditionnels. » explique l’ancien secrétaire d’État aux Affaires européennes.

Bruno Le Maire annonce également vouloir « donner un statut à ces influenceurs pour qu’ils soient mieux protégés ». Dans la suite de sa déclaration le ministre suggère de « renforcer les contrôles pour nous assurer que le Net, ce n’est pas le far-west ». Les propos n’ont pas échappé à Booba, il s’est empressé de partager l’interview sur son compte Twitter et en story sur Instagram.