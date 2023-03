Mister V, le pire projet de sa carrière

Mister V n’a pas toujours connu le succès d’aujourd’hui et a eu quelques échecs dans sa carrière, le rappeur/humoriste s’est confié sur sa pire expérience artistique dont il n’est pas très fier.

Suivi par 4,5 millions de followers sur Instagram et 6 millions d’abonnés sur Youtube, Mister V connait une popularité grandissante ses dernières années sur Internet même ses projets musicaux avec les albums « Double V » en 2017 et « MVP » en 2020 ont attirés les auditeurs avec deux certifications de disque de platine mais le Youtubeur a également essuyé quelques échecs dans sa carrière sur lequels il est revenu à l’occasion d’un podcast pour le média canadien Prends Un Break.

Le film est foncièrement raciste déplore Mister V

Alors que son dernier projet avec la mise en vente d’une gamme de pizzas Delamama « Six Fromagio » et « Royale Pouleto » fait un carton, Yvick s’est exprimé dans ce podcast sur l’un des plus gros regrets de sa carrière en évoquant sa participation à un film l’ayant déçu. « Je dirais que c’est un rôle au cinéma que j’ai pu faire, où j’étais déçu de ce que le film représentait » décrit-il avant d’enter dans les détails sur les raisons de cette déception après avoir découvrir le résultat du long-métrage à la fin du tournage, « Alors que quand j’étais en tournage tout se passait bien, et quand je vois le film à la fin, j’ai le sentiment de faire partie d’une organisation raciste ».

Mister V prend soin de ne pas citer le nom de ce long-métrage pour éviter toute polémique mais cela semble s’agir le film All Inclusive sorti en 2019 avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison et Josiane Balasko. « Le film est foncièrement raciste. Du coup c’est ça qui est décevant. » poursuit Yvick avant de conclure, « Je ne le considère pas comme un échec personnel, mais je me sens associé à un projet qui ne me plaît pas. Il y a ma grosse tête sur l’affiche mais je ne me sens pas représentant du message que peut véhiculer le film ».

Au niveau d’un projet personnel, Mister V n’a pas vraiment estimé avoir de regret, « Ça va être des vidéos qui n’ont pas eu le succès escompté, qui du coup n’ont pas trouvés leur public. Mais j’ai eu de la chance, et je touche du bois, je n’ai jamais eu vraiment de gros bad buzz ou de grosses sauces » précise-t-il.

