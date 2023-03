« Libérez Koba LaD, prenez Booba », Maes dézingue B2O et veut l’envoyer en prison

Maes tacle encore Booba en soutenant Koba LaD

Maes renvoie un tacle à Booba et veut l’envoyer en prison. De passage cette semaine dans l’émission Planète Rap sur Skyrock pour présenter aux auditeurs de la radio son nouvel album Omerta, le rappeur de Sevran vient encore d’attaquer l’interprète de Ratpi World en exprimant son soutien à Koba LaD toujours emprisonner depuis son altercation au mois de novembre dernier0

Moqué par Booba sur ses premiers chiffres des ventes de son nouvel opus, Maes s’en est pris sévèrement sur les réseaux à son ancien compère dans plusieurs stories mais cela n’a pas suscité de réaction du DUC. Au micro de l’émission animée par Fred Musa, il vient d’en rajouter contre son rival. C’est en demandant publiquement que la justice relâche Koba LaD présent en featuring sur Omerta qu’il en a profité pour attaquer B2O en souhaitant son incarcération à la place du rappeur originaire d’Évry âgé de 22 ans. « Libérez Koba, prenez Booba » affirme-t-il en ajoutant « Ça fera plus de vues ».

L’ex-femme de B2O l’aurait vraiment trompé assure le Sevranais !

Dans la suite de la séquence, Maes revient sur sa rupture avec Booba, : « C’est un peu un gosse de riche. Quand il n’a pas ce qu’il veut ou quand il voit… Bizarre le man. Non, je n’ai plus de contact. Quand t’es-toi-même cocu, tu cherches quelque chose tu vois. Tranquille, ce n’est pas grave, force à lui. Il a dit que j’ai trompé ma femme alors que lui sa femme l’a vraiment trompé », déclare-t-il.

Maes confirme ensuite que la réconciliation avec Booba est impossible et déplore l’attitude de ce dernier à l’annonce du décès de son manager, « Non parce qu’on ne m’a pas laissé faire mon deuil tranquille. Ça veut dire en vrai c’est mort. Même quand mon proche il part, le lendemain il y a encore des piques. C’est un malade, il veut quoi ? Ça ne passe plus, la route est longue. Le man est vieux, je crois qu’il n’entend plus les be-tu ».