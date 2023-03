Maes fracasse Booba, « t’étais plus gentil quand tu suçais »

La réponse de Maes aux moqueries de Booba n’a pas tardé et elle est piquante ! Evidemment, Élie Yaffa n’allait pas rater l’occasion de commenter l’annonce des premiers chiffres des ventes de son ancien compère et cela n’a pas échappé au rappeur Sevranais qui vient de répliquer.

« Maes, comme on dit au bled : « tu n’as pas la science ». Les sales n…te saluent » a tweeté Booba en publiant le score en mid-week de l’album « Omerta » avec des chiffres légèrement inférieur au projet « Carré » de Werenoi paru le même jour avant de parodier les collaborations de Maes avec Koba LaD, Gims, Gazo et Niska sur cet opus à l’aide dun photo montage. « Le midweek est bon Thitia et t’es ni noir, ni blanc, toi t’as la chaise dans le c*l et le c*l entre deux chaines #NoTriche #1 » réagit Maes en réponse directe à la publication de Booba sur son score en trois jours d’exploitation dans une story.

Maes allume Booba !

Via son compte Instagram, Maes poursuit avec plusieurs attaques contre son rival, une photo de l’ancienne compagne de Booba, la mère des enfants Luna et Omar avec un autre homme, puis le partage du message, « Moi je te dis que tu vas te faire éteindre et ce que Maes rappe, il le vit » avec la légende, « T’étais plus gentil quand tu suçais. ‘Comme on dit au bled, si la femme te trompes c’est que tu n’as pas la puissance' » ainsi que des nombreux émojis mort de rire.

Maes a enchainé en se justifiant que le score des ventes d’Omerta en mid-week est bon avec le tweet d’un internaute sur les ventes en indé, « Le souci des chiffes, midweek, ou 1ère semaine c’est que ce ne sont pas les bons… parce que financièrement parlant c’est mieux 8K midweek en indé que 20K midweek et touché 7 à 13%. ici on compare les ventes mais on oublie que mieux vaut un petit chez soi qu’un grand chez les autres » et le commentaire, « L’indépendance, le midweek est bon ». Le rappeur du 93 ajoute que tous les titres de son nouvel album sont présents dans le Top 100 d’Apple Music.

Dans une dernière story, Maes a conclu, « Tu étais plus sympa quand tu chantais sur la légende Kayna Samet, respectez un peu » en référence au récent clash de Booba contre Kayna Samet pour son featuring sur l’album Omerta en faisant référence au single « Kayna » de B2O sorti avant leur différend.