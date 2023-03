Maes : une embrouille éclate en direct à Skyrock, « tu as cru j’étais Booba »

« Je vais te n***** toi, tu as cru j’étais Booba ou quoi ? » Maes et Fred Musa se sont fait embrouiller en direct sur Skyrock dans l’émission Planète Rap et la situation était très tendue dans les locaux de la radio mais tout ceci n’était heureusement qu’une blague.

Le dénommé Père Bourasse a piégé l’animateur radio qui s’est fait avoir tout comme les auditeurs par cette caméra cachée réalisée par le Youtubeur avec le rappeur Sevranais en complice de ce coup monté.

La géniale caméra cachée de Maes !

L’été dernier, Père Bourrasse a fait le buzz avec une imitation très réussie et hilarante de SCH avec un freestyle dans lequel il reprend le flow du rappeur Marseillais. L’auteur de A7 avait même validé cette performance en relayant la vidéo sur ses réseaux avec le message « Tu régales ». Le Youtubeur suivi par près de 220 000 abonnés vient encore de faite parler de lui sur la toile mais pour une toute autre raison. Avec l’aide de Maes, le jeune homme a réalisé un prank en direct dans Planète Rap ce jeudi soir pour tenter de piéger Fred Musa et cela a fonctionné. Les deux complices ont fait croire à une fausse embrouille pendant l’émission. Le ton est monté entre eux et ils ont même failli en venir aux mains mais tout ceci n’était qu’une mise en scène pour piéger les auditeurs et l’animateur.

Maes est de passage tous les soirs cette semaine à Skyrock pour la promotion de son nouvel opus intitulé Omerta dont le score des ventes en première semaine est très attendu et sera connu dès aujourd’hui avec la publication du Top Album de la semaine. L’interprète de Madrina a réussi à placer plusieurs titres dans les Top Singles ces derniers jours sur les plateformes de streaming et ne devrait pas manquer de faire une belle entrée dans ce classement.