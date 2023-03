Naps et SCH : la nouvelle parodie géniale du Palmashow

Après la parodie très réussie de Jul et SCH dans l’émission Nouvelle école de Netflix, le Palmashow a encore fait très fort. Le duo s’inspire encore de Julien Schwarzer de son vrai nom et son compère Naps pour une nouvelle parodie avant la diffusion ce soir sur TF1 de l’émission « Ce soir c’est Palmashow 2 ».

Après SCH et Jul, le Palmashow reprend SCH et Naps !

Grégoire Ludig et David Marsais ont récidivé, l’émission de ce soir s’annonce géniale. Ils ont encore fait monter la pression avec la mise en ligne ce matin d’un nouveau clip parodique des rappeurs Marseillais SCH et Naps intitulé « En Avance » tout en prenant les pseudos de Napz x SZH. « Oui oui c’est bien une nouvelle vidéo. Et il y en a même d’autres qui arrivent encore. À ce soir les gâté » décrit le Palmashow en légende de la vidéo. Dans cette séquence les deux comédiens reprennent tous les codes et gimmick du « S » et du « N », du fameux « Okay » de l’interprète de La Kiffance au « C’est Marseille Bébé » de l’auteur de JVLIVS, le tout avec une mise en scène parfaite pour vanter les qualités d’une voiture.

Le Palmashow imite les rappeurs Marseillais et c’est incroyable

Cette imitation n’a pas laissé indifférent l’un des deux rappeurs. « Vivement ce soir les champions » a réagi SCH sur Instagram en commentaire de la publication. En plus de ce clip et de l’émission de ce soir, le Palmashow vient de mettre en ligne sur les plateformes de streaming un album de rap baptisé tout simplement, « Palmashow l’album ». Le projet regroupe tous les morceaux parodiques des humoristes ainsi que les instrus des titre avec notamment les imitations de Aya Nakamura/Lartiste sur « Trop de nanana » et de PNL sur « Rappeurs sensibles ».

« Non mais les gars, il faut un album réel avec toutes les parodies ! C’est trop ! BEAUCOUP TROP ! », « Ce que j’aime de vos parodies c’est que c’est fait avec du respect et on le voit dans les personnages, il a un vrai travail sur la gestuelle, les thèmes abordés etc C’est pas maladroit dutout Merci pour le rap et pour nous », « Le travail vocal et gestuel est toujours impressionnant, une parodie au sens honorable du terme. » ont commenté les internautes dans les nombreuses réactions positives sur cette nouvelle réalisation du Palmashow.