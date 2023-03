Kaaris tacle les détracteurs avec la manière sur les critiques de son film

Kaaris a trouvé la meilleure réponse possible aux critiques sur la sortie de son nouveau film baptisé « Le Roi des Ombres ». Discret musicalement ces derniers temps Riska a fait son retour avec un nouveau projet, l’écriture de son premier long métrage réalisé par Marc Fouchard disponible depuis le vendredi 17 mars sur la plateforme de vidéos à la demande, Netflix mais le rappeur du 93 a rapidement fait face à une vague de critiques.

« Le Roi des Ombres » repose sur une idée originale de Riska, en parallèle de la sortie du film sur Netflix, l’artiste Sevranais a aussi présenté un titre inédit extrait de la bande originale du film. Sur les réseaux Kaaris a fièrement fait la promotion de ce projet à ses fans mais il a également fait face à des nombreux détracteurs qui ont dénigré cette réalisation et des commentaires négatifs ont commencé à fuser sur la toile. Il a donc décidé de répliquer de la meilleure des manières pour faire taire les détracteurs.

Kaaris répond aux haters !

Sur le site de notation Allociné, le film obtient une note de 2,5 sur 5 avec comme critique, « Je me demande si Kaaris n’en aurait pas marre de jouer dans le temps le même rôle de gars de quartier vénère. En tout cas, moi ça me lasse de voir tout le temps le même film sur les cités et encore plus quand la réalisation et le scénario sont trop basiques. Avec des mots simples, j’ai trouvé le film vraiment pas terrible et un peu décevant ».

Sur SensCritique, il ne fait guère mieux et n’arrive pas à la moyenne avec seulement 4,5 sur 10 mais cela n’empêche pas le succès du long métrage comment vient de le révéler Kaaris, « Le Roi des Ombres » arrive en tête du classement des vidéos les plus visionnées en France sur Netflix. Il fait même encore plus fort et se hisse dans le Top 10 Mondial sur la plateforme avec une cinquième place dans le monde, un bel exploit pour faire taire les critiques.

En plus de révéler que le film fait un carton sur Netflix, Kaaris ajoute un message aux haineux dans une vidéo, « Quand tu es un haineux et que tu vois que Le Roi des Ombres est numéro 1 sur Netflix ». BFM TV vient également de dévoiler les premiers chiffres de visionnages avec en seulement 5 jours d’exploitation 8,6 millions d’heures vues et un total de 5,8 millions de visionnages du long métrage au complet.

