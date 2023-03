Kalash Criminel et Booba réagissent aux freestyles des Bleus

Les performances en musique des nouveaux sélectionnés en équipe de France de football n’ont pas laissé indifférent Booba et Kalash Criminel, ce dernier cité a même fait une étonnante proposition à Khéphren Thuram alors que Jean-Clair Todibo a également fait sensation avec sa reprise d’un classique de la discographie de l’auteur d’Ultra.

Comme pour tous les nouveaux venus en équipe de France Brice Samba, Jean-Clair Todibo et Khéphren Thuram n’ont pas échappé au traditionnel bizutage des joueurs qui ont été appelés pour la première fois en équipe de France. Les nouveaux internationaux ont pris l’habitude de pousser la chansonnette sur des morceaux de rap, le gardien Lensois et les deux Niçois n’ont dérogé à cette règle avec des reprises des titres de Ninho pour le premier nommé puis de Booba et Kalash Criminel pour les deux autres.

Le défenseur de 23 ans de l’OGC, Jean-Clair Todibo a choisi un classique du rap français avec le célèbre Pitbull de Booba. Le rappeur français exilé à Miami a validé son interprétation et a posté la séquence sur ses réseaux en attribuant un surnom au joueur Niçois, « J.C Todibzer » avec les hashtags « #défense », « #pitbull » ainsi que les émojis des drapeau pirate, de la France pour lui apporte son soutien. Képhren Thuram a aussi obtenu la validation de Kalash Criminel pour sa performance sur 10 12 14 Bureau avec la gestuelle qui va avec devant l’ovation de ses coéquipiers. Le compère de Kaaris a relayé les images dans une story avec le message « Quand tu veux pour le feat frérot. Big Force » pour lui proposer un featuring, on attend plus que la réponse du milieu défensif.

