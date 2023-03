Booba prouve que Magali Berdah ment et se moque d’elle

Une nouvelle dénonciation compromettante de Booba contre Magali Berdah !

Après une courte période d’apaisement Booba vient de reprendre les hostilités contre Magali Berdah pour démontrer des mensonges relayés dans la presse concernant la mise en place d’un encadrement pour les influenceurs qu’elle aurait suggéré à l’Assemblée. Selon B2O, cette information est fausse et il en profite pour encore se moquer d’elle.

Dans un tweet Booba a partagé une vidéo de BFM TV avec la description, « Les recommandations de Magali Berdah pour encadrer les influenceurs. Pour lutter contre les arnaques, la fondatrice de Shauna Events et de la Fédération des influenceurs et créateurs de contenus appelle notamment les pouvoirs publics à mieux définir le métier d’influenceur » et dans la séquence la patronne de Shauna Events s’exprime sur son souhait de réguler le métier d’influenceur qui à la base n’existe pas dans le code du travail. Elle propose aussi d’instaurer des formations à ce métier tout en expliquant avoir porté ses idées à l’Assemblée.

Le DUC met en doute la véracité des propos de Magali Berdah et révèle qu’elle a bien demandé un rendez vous à l’Assemblée mais sans l’obtenir, « Pour info Magali Berdah a menti sur BFM, elle n’a jamais été auditionnée à l’assemblée, elle a juste insisté pour avoir un rdv, ça a été confirmé par les députés, ils l’ont d’ailleurs engueulé suite à son interview sur BFM » affirme Kopp.

Les malheurs de l’influenceuse continuent et amuse B2O !

Dans un autre message, Booba révèle que Magali Berdah a été condamné en 2019. « A la tête des influenceurs qui ont escroqué des familles nous donne des leçons sur le monde de l’influence ! Nous ne pouvons plus tolérer qu’elle veuille le régenter, merci » décrit ce second tweet posté par le rappeur du 92i avant de poursuivre avec une séquence du média Brut au sujet des influenceurs. « Les influenceurs doivent être considérés comme des publicitaires comme les autres, et devraient respecter les mêmes règles. Pendant ce temps-là, les députés s’apprêtent à adopter une loi pour lutter contre les dérives des influenceurs. Voici ce qu’il s’est dit en commission. » peut-on lire en légende.

Booba poursuit en se moquant des malheurs de Magali Berdah avec un article de presse du Figaro dans lequel elle dénonce le harcèlement des fans du rappeur, « les pirates » en révélant que sa voiture a été « massacrée » il y a quelques jours. « Je n’ai rien à voir. Sûrement un client qui n’a jamais reçu son colis ou peut-être un homme de 96 ans qui s’est fait arnaquer 200.000 euros ou peut-être un gars qui s’est fait pomper son compte CPF ou peut-être » commente le DUC pour se dédouaner de cet acte répréhensible mais s’amuser de cette mauvaise mésaventure pour rappeler à la dirigeante de Shauna Events qu’elle est accusé d’avoir arnaqué des internautes avec des placements de produits frauduleux.

