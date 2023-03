Booba ridiculise Emmanuel Macron avec sa montre de luxe non assumée

Toujours à l’affût de l’actualité du moment, Booba s’est amusé dans le séquence d’Emmanuel Macron en train de retrier discrètement sa montre de luxe pendant une interview. La séquence a fait le buzz sur la toile et a bien amusé le DUC qui n’a pas raté l’opportunité de se moquer du président de la république.

La dernière sortie publique d’Emmanuel Macron fait beaucoup parler et n’a pas échappé comme souvent à Booba. Au mois d’avril le rappeur français exilé à Miami s’en était déjà pris au chef d’état lors des résultats du premier tour des élections présidentielles avec le message « La réinvention, la refonte un genre de banquier forgeron on s’approche clairement du Marvel. Y veut pas faire 5 ans mais est favorable à un septennat… mes yeux commencent à piquer ça devient vraiment lourd en émotions ». En soutenant toutefois voter pour lui face à Marine Le Pen, l’interprète de DKR vient de récidiver avec ses tacles après avoir déjà soutenu les manifestants dans toute la France contre la réforme des retraites et l’utilisation du 49.3 il y a quelques jours.

Emmanuel Macron moqué par Booba !

En direct sur TF1 et France 2, Macron a pris la parole ce jeudi pour tenter d’apaiser la colère du peuple, notamment des manifestants mais son discours n’a pas vraiment convaincu et l’un de ses gestes à particulièrement retenu l’attention des internautes. Pendant les questions des journalistes, le président a enlevé la montre à son poignet le plus discrètement possible mais un extrait vidéo publiée sur Twitter démontre son geste en affirmant que cette montre de luxe vaut 80 000 euros.

Rapidement cela à suscité l’indignation des Twittos de découvrir l’homme d’État français porter un tel accessoire pendant un débat sur le SMIC. « C’est finalement l’image de cette interview #Macron13h : Au moment de parler des « smicards » qui n’ont « jamais autant gagné de pouvoir d’achat », il retire discrètement sa jolie montre de luxe, sous la table. Cet homme est une farce » peut-on lire sur Twitter. « Une enquête vreeeuuument!!! » s’est amusé à commenter Booba avec un émoji mort de rire en relayant cette séquence puis autre des manifestants rejoint par des pompiers.

Le tweet de Booba est devenu viral avec plus de 2 millions de vues mais la presse française a mené son enquête comme demandée par le rappeur du 92i et cette montre de la marque Bell&Ross, le modèle BRV 1-92 n’est pas aussi cher que le prix annoncé par les internautes sur Twitter comme l’explique France TV Info, il est en réalité bien inférieur. En effet l’objet coûte 2 400 euros, un prix élevé mais bien loin des 80 000 euros qui sont relayés sur Twitter. Emmanuel Macron l’arbore d’ailleurs sur des nombreux clichés comme le démontre son compte Instagram.