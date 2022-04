Booba tacle bien comme il faut Macron mais serait prêt à voter pour lui

Booba ridiculise Macron et évoque son choix de vote

Avant le deuxième tour des élections programmées pour ce dimanche, des nombreuses personnalités commencent à s’exprimer ces derniers jours sur le choix de vote comme récemment Koba LaD qui a ouvertement soutenu Emmanuel Macron au contraire de Booba qui n’est pas fan de l’actuel président de la république et a décidé de le faire savoir.

En effet le rappeur français de 45 ans exilé à Miami depuis plusieurs années continue de suivre de près l’actualité politique en France et vient d’adresser des tweets contre Emmanuel Macron qui a terminé en tête du premier tour des élections présidentielles avec 28% votes devant Marine Le Pen. En attendant les résultats du second tour ce 24 avril, Booba a relayé sur Twitter le discours de l’homme d’État français pendant un meeting avec le message, « Ah voilà ! La réinvention, la refonte un genre de banquier forgeron on s’approche clairement du Marvel. Y veut pas faire 5 ans mais est favorable à un septennat… mes yeux commencent à piquer ça devient vraiment lourd en émotions ». Le Boss de Rap Game n’est clairement pas fan du 25ème président de la République française et de ses d promesse pour un nouveau mandat.

Par la suite, Booba a publié une copie d’écran d’un tweet de BFM TV avec écrit, « En direct : Le chèque alimentation mis en place dès après l’élection si Emmanuel Macron est réélu, assure Julien Denormandie ». « Quelqu’un connaît le montant du chèque? Parce que moi j’veux bien voter mais faut le montant. Parce-que moi j’veux savoir parce que moi les raviolis en boîte, les pizzas surgelées à la légionellose tout ça moi j’suis pas dedans! Montant S.V.P merci » a répondu le DUC en évoquant la possibilité de voter Macron mais sans être réellement convaincu par ses promesses.

