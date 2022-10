Sexion d’Assaut, c’est fini ! “C’est mieux de s’arrêter là” confesse Gims

Gims lâche une bombe sur la Sexion D’Assaut !

En pleine promotion de son prochain album baptisé « LDVM (Les Dernières Volontés de Mozart) – Symphony », Gims a annoncé une très mauvaise nouvelle aux fans de la Sexion D’Assaut, c’est la fin du groupe parisien et il n’y aura plus aucun projet du groupe Parisien alors que leur album “Le retour des rois” était pourtant pressenti pour sortir cette année.

La Sexion D’Assaut s’est reformer cette année pour un retour sur scène, la tournée du groupe Parisien formé de Lefa, Barack Adama, Maska, Doomams, JR O Chrome, Black M, Gims et L.I.O Pétrodollars a été un succès et des salles de concerts remplies mais le public s’impatientait de découvrir le nouvel album. Après des années conflit entre le patron du Wati B, Dawala et Gims un arrangement semblait avoir été trouvée pour enregistrer cet opus, les membres du groupe avaient confirmé leur retour en studio. Ce projet devrait être disponible en vente à Paris à La Défense Arena les 14 et 15 mai dernier à l’occasion des deux concerts sans sortir sur les plateformes de streaming mais uniquement dans une version physique.

Le Retour des Rois n’arrivera pas !

“Ça fait déjà un an et demi, presque deux ans qu’on enregistre pour Le retour des Rois. Et on y est toujours. Et là on est dedans, l’album n’est pas fini. Mais il y a eu des sessions différentes. On est partis au Maroc, à l’étranger, tous ensemble, dans la demeure de Gims.” avait même décrit Maska sur l’avancement de l’enregistrement en studio. Malheursemment ce disque attendu depuis plus de 10 ans ne verra jamais le jour. C’est sur la radio RTL que Meugui vient que l’album prévu pour cette année est abandonné, “L’album n’arrivera pas. On est parti sur un succès, qui était L’Apogée. Cette tournée nous a permis de voir que c’était mieux de s’arrêter là” a-t-il expliqué même si des titres ont été réalisés en studio, des désaccords ont convaincu les rappeurs de tout stopper.

“Il a été enregistré. On n’est pas tombé d’accord sur tous les sons, il n’y avait pas la même magie et il était hors de question de prendre un risque aussi gros” se justifie le leader de la Sexion D’Assaut dans cette interview avant de conclure sur leur dernière tournée “C’était émouvant, parce qu’on se dit que c’est la dernière tournée Sexion. Là on l’a annoncé, on sait qu’il n’yen aura plus jamais derrière”.