Kaaris clashé par Booba qui se moque des fesses de Sofiane

Pas de pitié, Booba s’en prend à Kaaris en parlant des fesses à Sofiane ! Riska fait un énorme carton avec la film Le Roi Des Ombres dont il est à l’origine du projet et partage le premier rôle du long métrage. Malgré quelques critiques dans les médias, c’est un véritable succès mais cela n’a pas empêcher B2O de l’attaquer avec une balle perdue contre Fianso.

Le Roi des ombres, c’est le nouveau film français qui fait sensation sur Netflix ! Le long métrage réalisé par Marc Fouchard sur un scénario original adapté par Kaaris n’a obtenu qu’une note de 2,4 sur 5 auprès des spectateurs sur Allociné et de 3 auprès de la presse ou encore un 4,5 sur le site SensCritique mais cela n’a pas stoppé son audience auprès du public avec une première place du contenu non-anglophone le plus visionné dans le monde entier la semaine passée sur la plateforme de vidéo à la demande. Une réussite dont s’est félicité Riska sur les réseaux même si Booba en a profité pour l’attaquer avec au passage un tacle gratuit contre Sofiane.

Booba taquine Kaaris en parlant des fesses à Fianso

Comme à son habitude, Booba s’exprime ouvertement sur les réseaux contre les autres rappeurs. En clash depuis plusieurs années avec Kaaris, le DUC n’a pas manqué de commenter son dernier projet en date, « Même Fianso, fesses carrées, il a fait numéro 1, pauvre cloche. Y croit ça veut dire quelque chose numéro 1 Netflix dans son salon de joueur de DHR et sa tchoin de showcases. » commente-t-il dans une story Instagram avec une vidéo de Riska qui se moque des haineux. Les bons chiffres du film Le Roi Des Ombres ne l’ont pas stopper dans son clash, la qualité du long métrage n’a visiblement pas acquis à sa cause B2O et il fait référence à la fameuse affaire de la fuite de la se*tape de Sofiane qu’il avait relayé sur les réseaux au mois de janvier 2020 avant d’être banni d’Instagram. Au mois de septembre dernier l’artiste du 93 s’est comme son compère retrouvé numéro 1 sur Netflix avec le film Sous emprise.

Prêt à tout pour s’en prendre au rappeur Sevranais et toujours en plein clash avec Maes dont la possibilité d’un combat dans l’octogone pour régler le conflit est toujours d’actualité, Booba a également demandé dans sa publication à Linda, l’ancienne compagne de Kaaris de sortir des dossiers afin de nuire au père de sa fille avec qui elle est en procès pour une accusation de violences conjugales. Sur Twitter, B2O s’est aussi réjoui de partager un article de presse de Télérama qui fustige le long métrage de Riska titré « Le roi des ombres sur Netflix, avec Kaaris : un film sur la banlieue au ras du bitumes », « c’est violent, ennuyeux et sans grande originalité » décrit le média de quoi faire le bonheur du DUC même si cela n’a pas affecté l’audience du film auprès du public.