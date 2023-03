Kaaris : les chiffres fous de son film dans le Top 3 Mondial

Malgré les critiques, le succès est total pour le film de Kaaris, Le Roi des Ombres disponible depuis une semaine sur Netflix et les chiffres sont très bons en terme de nombre de visionnages sur la plateforme de vidéos à la demande.

Discret musicalement ces derniers temps, Kaaris s’est consacré à un nouveau projet dans sa carrière avec le préparation d’un film baptisé Le Roi des Ombres réalisé par Marc Fouchard. Le long métrage repose sur une idée originale de Riska et fait un véritable carton sur Netflix en France ainsi que dans le reste du monde comme le prouve les chiffres.

« Après la perte de leur père, deux demi-frères se retrouvent opposés l’un à l’autre au sein d’un conflit qui pourrait tout embraser et avoir des conséquences tragiques », décrit le synopsis du film qui en début de semaine a pris la première place du contenu le plus visionné sur Netflix et d’entrer dans le Top Mondial avec une 3ème au classement dans le monde entier Le Roi des ombres a été le troisième film le plus regardé dans le monde ce vendredi 24 mars sur la plateforme. Kaaris a fait face à des critiques sur les réseaux et dans les médias mais a réagi en taclant ses détracteurs avant de démontrer la réussite de ce projet.

En effet Le Roi des Ombres, le film dans lequel Kaaris est à l’affiche connaît un gros succès sur Netflix depuis sa sortie avec une entrée numéro 1 avec 5,8 Millions de visionnage en seulement 5 jours avant de franchir la barre des 6 millions en première semaine.

