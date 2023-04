PNL fête les 4 ans de Deux Frères avec des chiffres stratosphériques

Les fans de PNL s’impatientent du retour d’Ademo et N.O.S, ils sont toujours sans une nouvelle de la préparation d’un prochain album alors que le dernier opus du groupe Parisien célèbre aujourd’hui ses 4 ans, son succès est toujours aussi impressionnant plusieurs années après sa parution.

Le 5 avril 2019, il y a 4 ans jour pour jour, PNL sortaient l’album « Deux Frères« , le projet a secoué le rap game avec le meilleur démarrage de la décennie 2010 grâce à ses 113 214 ventes en première semaine. Il s’agit là sans aucun doute d’un des albums de rap français les plus aboutis de ces dernières années avec 100% des titres certifiés or et des morceaux comme « Au DD« , « A l’ammonique », « Chang », « 91’s » ou encore le single éponyme au projet qui ont marqué les esprits des auditeurs. L’opus regroupe également au total dix singles de diamant, un record en France.

Les chiffres de l’album « Deux Frères » sont impressionnants, avec plus d’1 milliard de streams sur Spotify dont 184 millions pour l’unique « Au DD » dont le clip affiche 214 millions de visionnages sur Youtube en 4 ans. L’opus a été certifié disque d’or en trois jours d’exploitation, platine en 5 jours, il est certifié disque de diamant avec plus de 500 000 ventes. A sa sortie le projet a cumulé 14 millions de streams en seulement 24 heures et a rapidement pris une place dans la légende du rap français avant de se confirmer comme étant un véritable classique au fil du temps.

L’opus continue d’ailleurs de décrocher des certifications alors que PNL ne sort aucun nouveau morceau. Depuis le début de cette année, Ademo et N.O.S ont obtenu la certification de single de diamant avec « Autre monde » et single de platine avec « Ryuk », l’album dépasse désormais les plus de 700 000 ventes.