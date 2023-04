Ce célèbre rappeur devient agent de joueurs, « on va faire un gros transfert »

Très discret depuis la parution de son projet commun avec Kaaris l’année passée, Kalash Criminel a surpris tout le monde avec l’annone de ses prochains projets à venir au micro de la radio Skyrock dans l’émission de Fred Musa et notamment celui de son agence de joueurs.

On sait que les liens entre les rappeurs et le monde football sont très forts mais aucun artiste ne s’est encore tenté dans le management de joueurs. Bientôt cela ne sera plus le cas car Kalash Criminel se laisse tenter pas l’aventure même si pour le moment il n’a pas donné beaucoup de détails sur cette information. De passage à l’antenne de Planète Rap, le rappeur du 93 s’est exprimé sur son avenir en dehors de la musique et a fait plusieurs révélations.

Kalash Criminel agent de joueurs annonce du très lourd !

Fan de football, Kalash Criminel a déjà permis au mois de juin dernier à son cousin Jonathan Okita âgé de vingt-cinq ans de rejoindre le club Suisse du FC Zürich et avait confié il y a quelques temps être en préparation de ses diplômes d’agent de joueurs. Dans les locaux de Skyrock, le rappeur cagoulé s’est exprimé sur ses diverses activités en dehors de la musique, « Je bosse sur pas mal de choses, tu connais. Je travaille sur ma marque, Sauvagerie Paris, bientôt. On bosse sur l’album aussi. On bosse dans tout ce qui est sport aussi, tu connais. ».

Kalash Criminel s’est ensuite expliqué, « Tout ce qui est agent, on est à fond dedans. Je n’ai pas de limite, ça se passe super bien, j’espère que cet été on va faire un gros transfert. ». Fred Musa a essayé d’avoir des noms de joueurs mais l’interprète d’Arrêt du cœur avec Kaaris n’a pas donné plus d’informations en précisant que l’annonce arrive très prochainement, « Je n’ai pas envie de donner trop de blases. On va bientôt annoncer bien ça sur les réseaux et tout ».