Gims devient la risée du web sur ses vérités cachées de l’histoire

Gims choque avec ses propos sur l’histoire du monde ! L’extrait vidéo est devenu viral sur les réseaux ce mardi, dans une récente interview l’ancien membre de la Sexion D’Assaut a tenu une étonnante déclaration sur l’Afrique qui ont peuplé en premier l’Europe ou encore les Egyptiens avaient déjà l’électricité à l’époque de la construction des pyramides.

Les pyramides sont des centrales électriques, les propos chocs de Gims !

Après les révélations sur Dawala un autre passage de l’entretien avec le média « Oui Hustle » de Gims agite la toile car il a refait l’histoire à sa façon. « Les noirs ont été chevaliers avant les blancs » affirme l’interprète de Bella qui explique dans sa version des faits que d’après lui les historiens nous ont caché le fait que des chevaliers noirs ont peuplé en premier « l’Europe avant d’être décimés par les blancs » avant de parler de l’Afrique en citant le Wakanda, pays fictif de l’univers Marvel comme exemple. « L’Afrique c’est le Wakanda, c’est le futur normalement chez nous. À l’époque de l’empire de Koush, il y avait l’électricité » s’exclame Meugui.

Le mari de Demdem soutient ensuite que les Egyptiens ont eu l’électricité grâce aux pyramides en mettant de l’or au sommet en assurant que c’est le meilleur des conducteurs. « C’était des foutues antennes, les gens avaient l’électricité, maintenant les gens n’arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu’ils avaient, ça dépasse l’entendement. » commente Gims et ajoute que les historiens savent tout.

Meugui ridiculisé sur Twitter !

Meugui n’en reste pas là dans ses propos et poursuit que l’Afrique a selon lui peuplé l’Europe, « On les appelait les Afropéens et is ont été décimés par les vrais européens, qui venaient d’Asie : les Yam Nahade. La notion de la chevalerie, on l’avait déjà. ». Gims explique que les preuves de ses révélations sont dans des catacombes, « il faut juste connaître notre histoire. On veut nous faire croire que notre histoire a commencé sur un négrier en train de ramer en sueur, non. » conclut-il. La séquence a fait le buzz sur Twitter aujourd’hui et les internautes se sont moqués du rappeur français.

« Gims : 3 millions d’abonnés sur Twitter, 11 millions sur FB, 11 millions sur YT. Surtout des jeunes qui le prennent pour modèle. Et qui vont entendre ça. (Courage aux profs d’Histoire du collège et du lycée) », « L’énorme délire de Gims en direct sur le Wakanda, l’Afrique, l’Égypte, les chevaliers d’il y a 50 000 ans et autres joyeusetés. Vous n’êtes pas prêt. Spoiler : des gens croient vraiment ça en France. » peut-on lire dans les commentaires sur Twitter ou encore, « Le chanteur GIMS en plein délire complotiste affirmant que les noirs étaient des chevaliers et qu’ils ont peuplé l’Europe avant d’être décimé par les blancs. Ils avaient aussi l’électricité. Tout cela serait caché par les historiens. ».

Sans parler de ce passage où Gims sous-entend que les conflits en RDC seraient alimentées par des puissances étrangères et des multinationales qui arment les rebelles pour profiter de matières premières à bas prix. pic.twitter.com/LWQ9k7ORa7 — Tristan Mendès France (@tristanmf) April 11, 2023

On a testé pour vous les vestiges d’anciennes civilisations africaines mentionnées par @GIMS pic.twitter.com/8evWK5nsNU — Le renard (@renardbordelais) April 11, 2023

« Les Noirs étaient des chevaliers et ils ont peuplé l’Europe », dixit Maître @GIMS. Du coup, si les Européens étaient Noirs, on ne peut pas dire qu’ils ont colonisé l’Afrique. Ils y étaient juste chez eux en fait. Cool. pic.twitter.com/YktbKDpzJJ — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) April 11, 2023

Le chanteur Maître Gims croit réellement au mythe du Wakanda. 🤡 Il est évident que les pyramides étaient des antennes-relais pour recevoir la 5G du temps de Ramsès II. pic.twitter.com/E9zi0ZUDP8 — Kim Jong Un 🇰🇵 🎄 (@KimJongUnique) April 11, 2023