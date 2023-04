Real Madrid vs Chelsea en streaming live direct

Real Madrid vs Chelsea, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur Canal Plus et sur RMC Sport 1. Ce soir à Santiago Bernabéu c’est le deuxième match au sommet des quarts de finale de la Ligue des Champions avec le choc Bayern Munich et Manchester City. Tenant du titre et porté par son Ballon D’Or, Karim Benzema la saison passée, le club Madrilène compte bien rééditer sa performance cette saison pour remporter une nouvelle coupe aux grandes oreilles.

Le Real Madrid part favori de cette double confrontation ! L’année dernière, l’équipe entrainée par Carlo Ancelotti avait déjà confronté Chelsea au stade des quarts de finale avec une qualification 5 buts à 4 sur le score cumulé des deux rencontres avec quatre réalisations de Karim Benzema, un joueur décisif dans les matchs décisifs !

Les compositions officielles des deux équipes : Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga – Modric, Kroos, Valverde – Rodrygo Benzema, Vinicius. Chelsea : Kepa – Fofana, Silva, Koulibaly – James, Kovacic, Fernandez, Kanté, Chilwell – Sterling, Joao Felix.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21h le match avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus qui est le diffuseur du match Real Madrid vs Chelsea en streaming légal et en haute définition en France ainsi que sur RMC Sport 1.