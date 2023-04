Booba enfonce Guillaume Pley avec une vidéo compromettante

Booba a des dossiers compromettants sur toutes les personnalités et Guillaume Pley vient d’en faire les frais. L’animateur sous le coup de graves révélations vient de réagir aux accusations avec un communiqué pour mettre en garde face aux fausses allégations à son encontre mais cela n’a pas freiné Kopp pour s’en prendre à lui.

Les témoignages d’harcèlement moral de la part de Guillaume Pley se multiplient de la part de ses anciens collaborateurs ou collaboratrices. L’ex-animateur NRJ a répliqué pour annoncer qu’il ne compte pas laisser les dénonciations prendre de l’ampleur et il avertit être prêt à recourir à la justice pour mettre fin aux propos diffamatoires à son sujet mais l’affaire a immédiatement été relayée par Booba pour en rajouter comme souvent à sa manière habituelle sur Twitter.

Booba met un gros coup de pression à Guillaume Pley !

Booba avait fièrement révélé au mois de février avoir recalé la requête de Guillaume Pley pour venir à Miami réaliser une interview tout en l’affichant aux côtés de Maes, Eric Zemmour et Marine Le Pen, des affiliations qui ne passent pas auprès du rappeur. Kopp a tenu à le rappeler à l’animateur avant de publier une vidéo d’une ancienne caméra cachée dans laquelle ce dernier au début de sa carrière s’amuse à piéger des jeunes femmes pour obtenir un bisou ou les embrasser sans avoir forcément leur accord. “QUEL TALENT!!! Alors cette interview? Tu veux plus?” réagit le fondateur du 92i avant de remettre la séquence quelques heures plus tard dans un autre tweet avec le message pour le prévenir, “On m’a demandé de poster cette vidéo tous les jours pendant un mois au nom de tous les pères de famille. Voilà…”.

“Des propos à caractère injurieux et diffamatoires sont colportés de façon orchestrée et violente” décrit de son côté le communiqué concernant Guillaume Pley en réaction à la polémique et aux accusations pour tenter d’y mettre un terme. “Guillaume Pley ne peut laisser proférer de telles allégations contraires à son éthique et qui portent gravement atteinte à son honneur et à sa réputation”, précise le document avant d’assurer que les juridictions répressives seront saisies contre l’auteur d’allégations mensongères. Un avertissement que Booba ne compte visiblement pas suivre.

“Tu veux toujours venir m’interviewer chez moi ? C’est quand tu veux. Et ça a donné quoi ton interview chez Dr.dre ?” déclare B2O dans un autre tweet sur cette affaire en faisant référence à la demande d’un entretien du journaliste pour son nouveau média Legend. Comment souvent Booba ne compte clairement pas lâcher Guillaume Pley et s’est encore fait une nouvelle cible dans la longue liste de ses ennemis.

.@guillaumepley Tu veux toujours venir m’interviewer chez moi? C’est quand tu veux!👌🏾 Et ça a donné quoi ton interview chez Dr.dre? 👀🦾🏴‍☠️ pic.twitter.com/1Fq1gwVkrx — Booba (@booba) April 12, 2023